"No pararé hasta que ocurra el cambio": el emotivo testimonio de Paris Hilton tras ser abusada en un internado

Cuando tenía 17 años, Hilton asistió durante 11 meses a la Escuela Provo Canyon, en donde alega haber sido abusada mental y físicamente. Recordó que miembros del personal la golpeaban, la obligaban a tomar píldoras no identificadas, la observaban mientras se duchaba y la ponían en confinamiento solitario sin ropa como castigo. La socialité y estrella de realities también habló sobre estos abusos en el documental "This is Paris'" que se estrenó a finales del año pasado.