Niña superdotada de 13 años es admitida para estudiar medicina: "No renuncies a tus sueños"

"Las estadísticas habrían dicho que nunca lo habría conseguido", escribió. "Una pequeña niña negra adoptada de Fontana, California. He trabajado tan duro para alcanzar mis metas y vivir mis sueños. Mamá lo logré. No podría haberlo hecho sin ti. Me diste todas las oportunidades posibles para tener éxito. Me animaste, limpiaste mis lágrimas, me diste oreos cuando necesitaba consuelo, nunca me permitiste conformarme, me disciplinaste cuando lo necesitaba. Eres la mejor madre que un niño puede pedir. MAMÁ, ¡LO HE CONSEGUIDO!".