Abogados del ‘Apóstol de Jesucristo’ dicen que la fiscalía fabricó evidencia y exigen que lo liberen

Jane Doe 1: ¿Qué piensas sobre Dios?

Jane Doe 3: No lo sé. Siento que existe un Dios.

Jane Doe 2: Yo no creo que haya un Dios.

Jane Doe 3: Y si existe, entonces dejen que me juzgue y si iré al infierno, iré al infierno.

Jane Doe 1: La mayoría del tiempo a mí tampoco me importa.

Jane Doe 3: Pero yo no siento que tengo que seguir las reglas de la iglesia y del Siervo de Dios.