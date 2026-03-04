Futbol Americano Murió Lou Holtz, figura emblemática del fútbol americano universitario y campeón nacional con Notre Dame en 1988 Lou Holtz, el entrenador del Salón de la Fama del fútbol americano universitario que llevó a Notre Dame al campeonato nacional y ganó 249 partidos en 33 temporadas en seis universidades, falleció este miércoles a los 89 años de edad.

Lou Holtz, el entrenador del Salón de la Fama del fútbol americano universitario que llevó a Notre Dame al campeonato nacional de 1988 y ganó 249 partidos en 33 temporadas en seis escuelas, murió este miércoles a los 89 años de edad.

Notre Dame anunció que Holtz murió en Orlando, Florida, rodeado de su familia. La portavoz Katy Lonergan dijo que la familia no reveló la causa de la muerte.

Holtz se convirtió en el primer y, hasta ahora, único entrenador en llevar a seis equipos diferentes a juegos de postemporada colegial, durante una carrera en la que acumuló un récord de 249 victorias, 132 derrotas y 7 empates. Sigue ocupando el décimo lugar en el ranking histórico de victorias de un entrenador de la Football Bowl Subdivision y el octavo con 388 partidos entrenados.

En Notre Dame, logró un récord de 100-30-2 en 11 temporadas, lo que le valió el tercer lugar en el ranking de victorias totales en la historia de la universidad y el segundo lugar en el ranking de derrotas totales.

Holtz ganó en todas las etapas de su carrera, excepto en una breve temporada en la NFL entrenando a los Jets de Nueva York.

Y no solo ganó partidos. El pequeño entrenador cautivó a los aficionados con su comportamiento a veces fogoso en la banda, su ingenio autocrítico y sus frases populares, al tiempo que exigía la excelencia, dentro y fuera del campo, a sus jugadores, mucho más corpulentos que él.

Holtz se convirtió en una personalidad tan popular que, tras entrenar su último partido en 2004 con Carolina del Sur, aprovechó su popularidad para dedicarse a la radiodifusión y a dar charlas motivacionales.

En diciembre de 2020, el presidente Donald Trump, en su primer mandato , le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad.

