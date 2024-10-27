Metió a su novio en una maleta y lo sofocó hasta morir: fue declarada culpable por el asesinato

Video Concluyen argumentos en juicio contra Sarah Boone por muerte de su novio en una maleta

Una mujer acusada de meter a su novio en una maleta y sofocarlo hasta la muerte fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por un jurado de Florida.

Cuatro años después que Sarah Boone fuera detenida por la muerte de Jorge Torres, los miembros del jurado emitieron el fallo en su contra el viernes por la noche, tras deliberar durante unos 90 minutos. Boone se había declarado inocente.

Boone dijo inicialmente a los detectives de la policía del condado Orange que ella y Torres habían estado jugando al escondite el 23 de febrero de 2020 en su residencia de Winter Park, Florida, cuando pensaron que sería divertido que Torres se metiera en la maleta. Después ella decidió irse a dormir, pensando que su novio podría salir de la maleta por su cuenta, dijo a los detectives, según el informe de su detención.

Cuando despertó a la mañana siguiente, no encontró a Torres, pero entonces recordó que estaba en la maleta. La abrió y lo encontró inconsciente, asegura el informe.

Los detectives acusaron a Boone de asesinato tras encontrar videos en su teléfono celular en los que Torres gritaba desde el interior de la maleta que no podía respirar y gritaba repetidamente el nombre de Boone, según el informe de la detención.

Las razones que dio Sarah Boone para encerrar a su novio en una maleta y dejarlo morir

La mujer testificó en su juicio que los dos habían estado bebiendo fuera de su apartamento, y cuando ella entró supuso que se irían a la cama, pero Torres supuestamente se acomodó en una maleta grande.

“Le subí la cremallera, nos pareció divertido y bromeamos sobre lo pequeño que era para caber en la maleta”.

Boone dijo que en un momento dado ella decidió que hablaría con él sobre su supuesto comportamiento abusivo. También sacó su teléfono móvil y empezó a grabar, según declaró al tribunal.

La mujer testificó que supuestos incidentes violentos ocurridos en el pasado entre ella y Torres le hicieron percibir una amenaza de daño inminente y que actuó en defensa propia al mantenerlo dentro de la maleta. Dijo que el “tono (de Torres) cambió" mientras estaba en la maleta y ambos empezaron a discutir.

“Las cosas que estaba diciendo me asustaron mucho, maldiciéndome y amenazándome”, declaró ante el tribunal. “Se calentó (la situación) muy rápidamente”.

Boone dijo que Torres empezó a empujar la maleta y ella temió que se saliera. Después de que él pudo sacar una mano de la maleta, ella le golpeó la mano con un bate de béisbol hasta que la volvió a meterla.

Contó al tribunal que momentos después subió las escaleras y se quedó dormida. Cuando se despertó, supuso que Torres había abandonado el apartamento y entonces “vio la maleta y recordó lo de la noche anterior”.

Sarah Bones grabó a Jorge Torres pidiendo ayuda dentro de la maleta

En los vídeos, Boone supuestamente se burlaba de Torres mientras suplicaba ayuda, reportó la filial de la NBC WESH. Se le oía decir: “Por todo lo que me has hecho” en los videos.

Cuando Torres dijo que no podía respirar, Boone dijo: “Sí, eso es lo que haces cuando me asfixias”, dijo la mujer en uno de los videos que grabó con el celular esa noche, según el informe de su detención. “Oh, eso es lo que yo siento cuando me engañas”.

Según el informe de la autopsia, Torres tenía rasguños en la espalda y el cuello y contusiones en el hombro, el cráneo y la frente por traumatismo causado por objeto contundente, así como un corte cerca del labio roto.

Boone había tenido varios abogados desde su detención, lo que contribuyó al retraso de su juicio, que duró 10 días. Su sentencia está prevista para el 2 de diciembre y se enfrenta a cadena perpetua.

