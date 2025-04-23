El doble escándalo detrás de la renuncia del jefe de la Comisión de Lotería de Texas: cuáles son las sospechas

Video En realidad aumentada: el Mega Millions cambia y aumenta la posibilidad de ganar el premio mayor

El director ejecutivo de la Comisión de Lotería de Texas, Ryan Mindell, renunció esta semana en medio del escándalo desatado por las investigaciones sobre dos premios mayores, uno en 2023 y otro a principios de este año.

La lotería anunció la renuncia de Mindell el lunes sin más explicaciones. El jefe de la empresa estatal de juegos, quien anteriormente fue subdirector y director de operaciones en la lotería, había ocupado su puesto durante solo un año tras la abrupta renuncia de su predecesor.

Se retira mientras la agencia enfrenta al menos dos investigaciones ordenadas por el gobernador Greg Abbott y el fiscal general del estado Ken Paxton sobre la integridad de los premios de la lotería y cómo el estado manejó la introducción de empresas de mensajería que compran y envían boletos en nombre de los clientes en línea.

Las empresas y los funcionarios de la lotería han negado haber cometido irregularidades. Sin embargo, los legisladores del estado de Texas están considerando forzar varios cambios, que van desde una prohibición legal de las ventas a través de empresas de mensajería hasta cerrar la agencia quitándole todo su financiamiento.

Las sospechas por los premios mayores

La lotería de Texas se estableció en 1991 y destina una parte de sus ingresos anuales a la educación pública. En 2024, eso significó alrededor de 2,000 millones de dólares enviados al fondo de escuelas públicas del estado.

Pero dos de los premios más grandes en la historia de la agencia provocaron oleadas de escrutinio y críticas de los medios, legisladores y funcionarios estatales que cuestionan si fueron ganados de manera justa y si se debería permitir a las empresas de mensajería.

Primero, un premio mayor de 95 millones de dólares en 2023 se otorgó cuando los ganadores compraron casi todas las combinaciones de números posibles, más de 25 millones de ellas. En febrero, se ganó un boleto de 83 millones de dólares con un boleto comprado en una tienda de mensajería. La cadena que opera la tienda tiene ubicaciones en seis estados.

Una investigación del Houston Chronicle detalló inicialmente los esfuerzos de compra detrás del premio mayor de 2023, pero fue el segundo el que finalmente captó la atención de legisladores estatales, así como del gobernador y el fiscal general del estado. Una agencia que típicamente atrae poca atención más allá de los millones que otorga en premios mayores y juegos de boletos rasca y gana, de repente estaba bajo escrutinio.

Abbott ordenó a los Texas Rangers que abrieran una investigación, y Paxton anunció una investigación por parte de la fiscalía general del estado.

Un portavoz de la lotería de Texas declinó hacer más comentarios sobre la renuncia de Mindell. La oficina de Abbott no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Mientras tanto, la Legislatura ha llevado a cabo audiencias públicas para reprender a los funcionarios de la lotería por permitir el uso de empresas de mensajería para eludir la ley estatal que requiere que los boletos se compren en persona. Mindell había dicho a los legisladores estatales en febrero que la agencia había determinado previamente que no tenía la autoridad para regular las empresas de mensajería, pero dijo que la agencia ahora se movería para prohibirlas.

Qué dicen los legisladores de Texas

Los legisladores estatales se acercan al último mes de su sesión bienal y han advertido con tomar medidas que van desde incluir una prohibición de mensajería en la ley estatal, o incluso medidas más drásticas como cerrar la lotería por completo.

El Senado estatal ya ha aprobado una prohibición de las ventas de mensajería, pero la medida aún no ha sido votada en Representantes. Ambas cámaras negociarán una versión final del presupuesto estatal de dos años.

La versión de la Cámara de Representantes actualmente no incluye dinero para la agencia, lo que efectivamente la cerraría. Sin embargo, es probable que ese esfuerzo sea más un mensaje de la intención de los legisladores acerca de hacer cambios que una consideración seria de cerrar una agencia que genera miles de millones en ventas y para las escuelas públicas anualmente.

La ley estatal permite que los premios mayores de Texas se reclamen de forma anónima, y el de abril de 2023 se cobró dos meses después en forma de un pago único de 57.8 millones de dólares a una empresa llamada Rook TX.

El pago del premio mayor de febrero, sin embargo, está en pausa mientras avanzan las investigaciones estatales. Un abogado de una mujer que afirma tener el boleto ganador ha dicho que fue comprado legalmente entre un grupo de 10 a través de la mensajería Jacketpocket.

