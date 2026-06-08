Noticias Muere el perro policía que colapsó durante la búsqueda de un menor fugado en Mississippi La Oficina del Sheriff del Condado de Rankin compartió un emotivo mensaje sobre uno de sus integrantes más queridos, cuyo legado de servicio y lealtad dejó una profunda huella en la comunidad

Video Perro policía rastrea y captura a sospechoso escondido en un árbol

La Oficina del Sheriff del Condado Rankin anunció el sábado 6 de junio el fallecimiento del perro policía Fox, quien murió tras sufrir una emergencia médica mientras participaba en la búsqueda de un menor fugado en Mississippi.

El sheriff del condado Rankin, Bryan Bailey, dijo que Fox sufrió una emergencia médica el 21 de mayo mientras respondía a una llamada en Pelahatchie para ayudar a localizar a un menor infractor que se había fugado del centro de detención juvenil del condado de Rankin.

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La historia de Fox, perro policía de Rankin

Bailey dijo que, aproximadamente a 100 yardas de haber comenzado la búsqueda, Fox " se desplomó repentinamente" y fue trasladado inmediatamente por su cuidador, el agente Ronnie Decell, a la clínica.

Bailey explicó que los médicos descubrieron que Fox sufría de un tumor no diagnosticado que se rompió durante la búsqueda, provocándole una hemorragia interna potencialmente mortal cerca del corazón. Según la oficina del sheriff, Fox falleció la noche del viernes 5 de junio en su domicilio, rodeado de su familia.

Fox era un pastor belga malinois de 10 años entrenado y certificado en detección de narcóticos, rastreo y protección de su cuidador. Bailey afirmó que Fox sirvió a la comunidad con "honor y dedicación".

La Oficina del Sheriff del Condado de Rankin anunció el sábado 6 de junio el fallecimiento del agente canino Fox, quien murió tras sufrir una emergencia médica mientras participaba en la búsqueda de un menor fugado. Imagen Courtesy of Rankin County Sherif

"Estuvo junto a su adiestrador durante incontables horas de entrenamiento y servicio, siempre dispuesto a cumplir con su deber sin dudarlo", dijo Bailey. Estamos profundamente consternados por esta pérdida y agradecidos por los años de servicio que brindó a la gente del condado de Rankin. Nunca olvidaremos a Fox.

La Oficina del Sheriff del Condado Rankin pide a la comunidad que tenga presente en sus pensamientos y oraciones al agente Decell y a su familia, ya que "lloran la pérdida de un compañero de confianza y un amigo leal".

La oficina del sheriff también expresó su agradecimiento al personal veterinario que cuidó de Fox, así como a los ciudadanos y compañeros agentes del orden que ofrecieron oraciones, ánimo y apoyo.

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"Descansa en paz, Fox. Tu turno de guardia ha terminado", declaró la oficina del sheriff.