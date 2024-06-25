Los momentos clave en los 14 años de batalla judicial de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

Video Abogado de Assange dice que EEUU le ofreció perdón si negaba implicación de Rusia en filtración de correos

Julian Assange, tras más de una década de batalla judicial, llegó este lunes un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos que le permitirá quedar en libertad.

Assange reconoce su culpabilidad por violar la Ley de Espionaje al publicar en 2010 cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno de EEUU, que reclamaba su extradición.



Con el acuerdo, el fundador de WikiLeaks es sentenciado a 62 meses de cárcel, lo que equivale al tiempo que ya ha cumplido en prisión de máxima seguridad en Reino Unido, de la que salió este mismo lunes.

Estos son los momentos clave en los últimos años del 'caso Assange', a quien EEUU acusó de ser responsable de la mayor filtración de documentos en la historia del país.

La masiva filtración de WikiLeaks y orden de detención de Suecia

En julio de 2010, la prensa mundial publica 70,000 documentos confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en la guerra de Afganistán, difundidos por la web WikiLeaks. En octubre se publican 400,000 informes sobre la invasión estadounidense de Irak y, un mes después, el contenido de 250,000 cables diplomáticos estadounidenses.

El 18 de noviembre, Suecia lanza una orden de detención europea contra Assange como parte de una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres suecas en agosto de 2010. El australiano asegura que fueron relaciones consentidas.

Assange, que estaba en Londres, se entrega a la policía británica el 7 de diciembre. Queda detenido durante nueve días y luego bajo arresto domiciliario.

En febrero de 2011, un tribunal londinense valida la solicitud de extradición a Suecia. El australiano teme ser entregado desde allí a Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte.

Refugiado en la embajada de Ecuador

El 19 de junio de 2012, Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres y solicita asilo político. Ecuador, entonces presidido por Rafael Correa, le concede el asilo en agosto y pide a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que el fundador de WikiLeaks pueda viajar a Quito.

Assange se quedará encerrado en la embajada durante casi siete años, tiempo durante el cual obtuvo la nacionalidad ecuatoriana antes de ser privado de ella.

El 2 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que rompió con su predecesor, afirma que Assange violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo. El día 11, Assange es detenido en la embajada por la policía británica.

Reapertura de investigación por violación

Inmediatamente, la abogada de la mujer que acusa a Assange por violación en Suecia anuncia que solicitará la reapertura de la investigación, archivada en 2017. Los hechos concernientes a la otra demanda, por agresión sexual, habían prescrito en 2015.

El 1 de mayo, Assange es condenado a 50 semanas de prisión por un tribunal de Londres por haber violado las condiciones de su libertad provisional.

El 13 de ese mes, la Fiscalía de Estocolmo anuncia la reapertura de la investigación por violación.

Nueva inculpación estadounidense

El 23 de mayo de 2019, la justicia estadounidense, que ya le acusaba de "piratería informática", lo inculpa de otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje. Assange se expone a hasta 175 años de prisión.

El día 31, el relator de la ONU sobre la tortura, después de reunirse con el australiano en prisión, considera que presenta "todos los síntomas de tortura psicológica". A principios de noviembre, el relator afirma que el trato a Assange pone "en peligro" su vida.

El 21 de octubre, el fundador de WikiLeaks aparece en persona por primera vez en el juzgado de Westminster, confuso y balbuceando.

Suecia desiste de procesarlo

El 19 de noviembre, la Fiscalía sueca anuncia el abandono de la investigación por violación por falta de pruebas.

Vista de extradición en Londres

El 24 de febrero de 2020, la justicia británica comienza a examinar la solicitud de extradición estadounidense, que es postergada a causa de la pandemia. Assange confirma su rechazo a ser extraditado. Su compañera, la abogada Stella Morris, advierte que entregarlo a Estados Unidos desembocaría en una "pena de muerte".

El 4 de enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser rechaza la solicitud, considerando que las condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos podrían entrañar riesgo de suicidio.

La Justicia británica decide mantenerlo en detención.

Anulación en apelación del rechazo a la extradición

El 12 de febrero de 2021, Washington apela la denegación de extradición.

La audiencia en apelación comienza el 27 de octubre. El abogado que defiende los intereses estadounidenses rechaza que haya riesgo de suicidio, afirmando que en caso de ser extraditado, Assange no sería recluido en la prisión de alta seguridad especial ADX en Florence (Colorado), que recibiría la atención médica y psicológica necesaria y que podría solicitar cumplir su sentencia en Australia.

Pero el abogado de Assange insiste en que aún existe "gran riesgo de suicidio".

El 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres anula en apelación el rechazo a la extradición, por considerar que Estados Unidos había brindado garantías sobre el trato que le sería brindado al fundador de WikiLeaks y la defensa de Assange presenta un recurso.

Recurso contra la extradición

El 14 de marzo de 2022, el Tribunal Superior Británico decide no admitir ese recurso.

El 20 de abril, el tribunal de Westminster Magistrates de Londres emite formalmente una orden de extradición.

El 17 de junio, la ministra del Interior británica, Priti Patel, firmó el decreto de extradición, que Assange apeló.

El 20 y 21 de febrero de 2024 se desarrolló el juicio en Londres para examinar el recurso del fundador de WikiLeaks contra su entrega.

Acuerdo con la justicia de EEUU

El 24 de junio de 2024, Assange alcanza un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos que le permitió quedar en libertad.

Assange abandonó inmediatamente Reino Unido y debe comparecer ante un tribunal federal de las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, para ser sentenciado por "conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional".

