Mega Millions

Números ganadores del Mega Millions: mira los resultados del sorteo del 13 de diciembre con premio mayor de $695 millones

Mega Millions sorteó este viernes 13 de diciembre un premio mayor acumulado de $695 millones. Estos son los números ganadores.

Univision picture
Por:Univision
Mega Millions realizó este viernes su sorteo del premio mayor que ha acumulado $695 millones, con la opción en efectivo de $322 millones.

Estos son los números ganadores del 13 de diciembre: 36-43-52-58-65 | Mega Ball: 16 | Megaplier: 3x

El último ganador de un premio mayor fue un jugador de Texas, que se llevó $800 millones en el sorteo del 10 de septiembre.

El pasado 26 de marzo, Mega Millions registró otro ganador del premio mayor, que tenía una bolsa acumulada de $1,130 millones. El afortunado fue un residente de Nueva Jersey.

Antes de ese sorteo, un residente de California tuvo la suerte de ganar el premio mayor de $395 millones en diciembre.

Otro ganador se llevó $360 millones en octubre y, en agosto, un residente de Florida ganó el acumulado de $1,580 millones.

El premio más grande dado por una lotería de EEUU fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó en 2022.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 47 localidades: 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EEUU.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11 pm ET.

