El premio mayor de Mega Millions sube a $650 millones

Video Acumulado de Mega Millions supera los 600 millones de dólares para este viernes

En el sorteo de Mega Millions del viernes 1 de marzo por la noche, ningún boleto acertó los seis números sorteados, por lo que el premio mayor estimado para el martes 5 de marzo salta a $650 millones ($308,6 millones en efectivo).

Los números ganadores de este viernes 1 de marzo fueron: bolas blancas 15-33-37-55-61 | Mega Ball: 24 | Megaplier: 4x

Si algún boleto ganara el pote de $650 millones sería el séptimo premio Mega Millions más grande de la historia del sorteo.

El premio mayor ha crecido desde que se ganó por última vez con dos boletos en California el 8 de diciembre.

La lotería reportó que no hubo ganadores de la máxima categoría este viernes.

El premio más grande dado por una lotería de EEUU fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó el año pasado.

Si bien el premio mayor sigue siendo difícil de alcanzar, el sorteo del viernes 1 de marzo dejó muchos ganadores, con un total de 1,099,472 boletos ganadores en todos los niveles de premios.

En todo el país, 28 boletos acertaron cuatro bolas blancas más la Mega Ball para ganar el premio del tercer nivel. Tres de ellos, $40,000 cada uno porque incluían el Megaplier opcional (disponible en la mayoría de los estados con una compra adicional de $1). Los otros 25 boletos ganadores del tercer nivel se llevan a casa los $10,000 estándar cada uno.

Mega Millions es el único juego de lotería que ha otorgado cinco premios mayores que superan los mil millones de dólares, todos en diferentes estados (Florida, Carolina del Sur, Maine, Illinois y Michigan).

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 47 localidades: 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EEUU.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11 pm ET.

