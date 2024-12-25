El premio mayor de Mega Millions sube a $1,220 millones, el quinto más grande de su historia

Video ¿Cuánto dinero se lleva realmente un ganador de Powerball o Mega Millions? Te explicamos

El premio mayor de Mega Millions sigue subiendo, ya que no hubo ganadores esta Nochebuena. Ahora el acumulado ya asciende a $1,220 millones, con una opción en efectivo de $549.7 millones, lo que sería el quinto mayor premio de su historia.

Solo quedan dos sorteos más de Mega Millions en este 2024. El próximo será el viernes 27 de diciembre y el siguiente el martes 31, el último día del año. Hasta ahora, el premio mayor del juego se ha ganado solo tres veces en 2024, la menor cantidad de premios en un solo año desde que comenzó el juego en 2002.

"Sabemos que muchas personas probablemente recibirán boletos para el sorteo del viernes como regalo navideño, y qué gran regalo sería si terminara con un boleto premiado con $1,150 millones", dijo Joshua Johnston, director principal del Consorcio Mega Millions. “No puedo pensar en una mejor manera de celebrar las fiestas, ya sea Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, el solsticio de invierno o cualquier otra forma en que la gente elija celebrar la temporada, que ayudando a cumplir los sueños que vienen con un premio como este y premios que se ganarán a todos los niveles del juego”.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 24 de diciembre: 11, 14, 38, 45, 46, con Mega Ball 3.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, cuatro boletos acertaron las cinco bolas blancas para el premio de segundo nivel del juego. Se vendieron en California, Missouri, Pensilvania y Wyoming.

En todo el país, 106 boletos acertaron cuatro bolas blancas más la Mega Ball para ganar el premio de tercer nivel. 13 de ellos obtienen $30,000 cada uno porque incluyen el Megaplier opcional (disponible en la mayoría de los estados por $1 adicional), que se vendió 3 veces el martes por la noche; los otros 93 se llevan a casa los $10.000 estándar cada uno.

El último ganador de un premio mayor fue un jugador de Texas, que se llevó $800 millones en el sorteo del 10 de septiembre. El pasado 26 de marzo, Mega Millions registró otro ganador del premio mayor, que tenía una bolsa acumulada de $1,130 millones. El afortunado fue un residente de Nueva Jersey.

Antes de ese sorteo, un residente de California tuvo la suerte de ganar el premio mayor de $395 millones en diciembre. Otro ganador se llevó $360 millones en octubre y, en agosto, un residente de Florida ganó el acumulado de $1,580 millones.

El premio más grande dado por una lotería de Estados Unidos fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó en 2022.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato, seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 47 localidades: 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EEUU.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11 pm ET.

