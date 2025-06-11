El escándalo de OneTaste, la empresa de "meditación orgásmica" que encubría un oscuro mundo de abuso sexual y trabajo forzado

Video ¿Por qué es peligroso que una mujer tome viagra masculino? Un experto explica

Dos mujeres cuya empresa promocionaba la "meditación orgásmica" como herramienta de empoderamiento femenino fueron declaradas culpables esta semana de dirigir una trama de trabajos forzados.

Según la acusación, coaccionaban a empleadas vulnerables para que realizaran actos sexuales degradantes a cambio de una remuneración escasa o nula.

PUBLICIDAD

Un jurado de Brooklyn declaró culpables a Nicole Daedone, fundadora de OneTaste Inc, y a Rachel Cherwitz, exdirectora de ventas de la empresa con sede en California, tras deliberar durante menos de dos días después de un juicio de cinco semanas.

Cada una se enfrenta a penas de hasta 20 años de prisión.

La fiscalía había alegado que las dos mujeres dirigieron durante años un plan para captar adeptos, muchos de ellos víctimas de traumas sexuales, para que cumplieran sus órdenes.

Así abusaban de sus empleados las fundadoras de OneTaste

Los fiscales dijeron que Daedone, de 57 años, de Nueva York, y Cherwitz, de 44 años, de California, utilizaron el abuso económico, sexual y psicológico, la intimidación y el adoctrinamiento para obligar a las miembros de OneTaste a realizar actos sexuales que les resultaban incómodos o repulsivos, como mantener relaciones sexuales con posibles inversores o clientes.

Según los testigos, Daedone había asignado "compañeros de investigación" para practicar juntos la meditación orgásmica. Las dos líderes decían a sus seguidoras que esas acciones eran necesarias para obtener "libertad" e "iluminación" y demostrar su compromiso con los principios de la organización.

Según los fiscales, las líderes de OneTaste tampoco pagaban los ingresos prometidos a los miembros convertidos en trabajadores e incluso obligaban a algunos de ellos a sacar nuevas tarjetas de crédito para seguir tomando los cursos de la empresa.

La fiscal federal adjunta Nina Gupta, en su alegato final de la semana pasada, dijo que las acusadas "construyeron un negocio a costa" de víctimas que "lo dieron todo" por ellas, incluido "su dinero, su tiempo, sus cuerpos, su dignidad y, en última instancia, su cordura."

PUBLICIDAD

"El veredicto del jurado ha desenmascarado a Daedone y Cherwitz por lo que realmente son: estafadoras que se aprovecharon de víctimas vulnerables haciéndoles promesas vacías de empoderamiento sexual y bienestar solo para manipularlas para que realizaran trabajos y servicios en beneficio de las acusadas", dijo Joseph Nocella, Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York.

¿Quién es Nicole Daedone, fundadora de OneTaste Inc. y promotora de la “meditación orgásmica?

El equipo de defensa de Daedone la presenta como una "empresaria feminista que rompe techos" y que creó un negocio único en torno a la sexualidad y el empoderamiento de la mujer.

Daedone cofundó OneTaste en San Francisco en 2004 como una especie de comuna de autoayuda que consideraba los orgasmos femeninos como clave para el bienestar sexual y psicológico y la conexión interpersonal.

Una de las piezas centrales era la "meditación orgásmica", o "OM", que llevaban a cabo hombres estimulando manualmente a mujeres en grupo.

En la década de 2010, la empresa gozó de una excelente cobertura mediática y abrió rápidamente sucursales en Los Ángeles y Londres, presentada como una empresa de vanguardia que daba prioridad al placer sexual de las mujeres, generaba ingresos ofreciendo cursos, coaching, eventos "OM" y otras prácticas sexuales de pago.

Daedone vendió su participación en la empresa en 2017 por 12 millones de dólares, un año antes de que las prácticas de marketing y laborales de OneTaste fueran objeto de escrutinio.

PUBLICIDAD

Los actuales propietarios de la empresa, que la han rebautizado como Institute of OM Foundation, han dicho que su trabajo ha sido malinterpretado y que los cargos contra sus antiguos ejecutivos eran injustificados. Sostienen que el consentimiento sexual siempre ha sido la piedra angular de la organización.

Líderes de OneTaste aseguran que no obligaron a las empleadas a nada

El testimonio de más de media docena de mujeres que trabajaron para OneTaste fue fundamental para el caso. Las mujeres afirmaron que la empresa había forjado sus identidades y que creían que marcharse pondría fin a su camino hacia la iluminación.

Las testigos dijeron que Daedone, Cherwitz y otros miembros de la empresa les habían lavado el cerebro haciéndoles creer que no había vida fuera de OneTaste.

La abogada de Cherwitz, Celia Cohen, argumentó que los testigos que declararon no fueron obligados a nada.

Cuando ya no les gustaba la organización o querían probar otras cosas, dijo, simplemente se marchaban.

"Independientemente de lo que se piense de OneTaste y de lo que estaban haciendo, ellos lo eligieron. Sabían de qué se trataba", dijo Cohen en su declaración final la semana pasada.

"El hecho de que se arrepientan de las acciones que llevaron a cabo cuando eran más jóvenes no es prueba de un delito". Los abogados de los acusados dijeron que sus clientes mantienen su inocencia y tienen intención de apelar.

"Estamos profundamente decepcionados por el veredicto de hoy", dijeron los abogados en un comunicado el lunes. "Este caso planteó numerosas cuestiones legales novedosas y complejas que requerirán la revisión del Segundo Circuito".

PUBLICIDAD

Mira también: