Juez bloquea el despido masivo de trabajadores federales en periodo de prueba ordenado por el gobierno de Trump

Juez levanta el bloqueo al plan de Trump para incentivar la renuncia de trabajadores del gobierno

Un juez federal ordenó este jueves a la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) que anule las directivas que iniciaron el despido masivo de trabajadores federales en período de prueba en varias agencias del gobierno estadounidense.

El juez de distrito William Alsup dictaminó que los ceses eran probablemente "ilegales", tal y como argumentó un grupo de sindicatos ante los tribunales.

Los despidos habían sido anunciados en el Departamento de Defensa, el Servicio de Parques, la Oficina de Gestión de Tierras y la Fundación Nacional de la Ciencia, entre otras agencias.

El gobierno intensificó así sus esfuerzos para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal al ordenar a las agencias hace dos semanas que despidieran a todos los empleados en período de prueba que aún no hubieran obtenido la protección de pertenecer a los cuerpos de funcionarios civiles. Cientos de miles de trabajadores podrían verse afectados.

Aquel magistrado determinó que los litigantes debían presentar sus demandas en virtud de la ley federal de empleo y no en un tribunal de distrito.

Pero este jueves, el juez Alsup ordenó a la OPM que informara a las agencias federales afectadas que dicha oficina no tiene autoridad para ordenar el despido de empleados de otros departamentos.

“La OPM no tiene autoridad alguna, bajo ningún estatuto en la historia del universo”, para contratar o despedir a ningún empleado que no sea el suyo, dijo.

Cientos de miles de trabajadores podrían estar afectados por los despidos masivos en el gobierno federal

Alsup dictó la orden tras una demanda presentada por sindicatos y organizaciones sin fines de lucro, que aseguraron que la OPM no tiene autoridad para despedir a los trabajadores en período de prueba que generalmente tienen menos de un año en el trabajo. También afirmaron que los despidos se basaban en falsedades sobre el supuesto bajo rendimiento de los trabajadores.

Los abogados del gobierno, por su parte, alegaron que la OPM no ordenó los despidos, sino que pidió a las agencias que revisaran y determinaran si los empleados en período de prueba eran aptos o no para seguir en sus puestos de trabajo.

También argumentaron que a este tipo de empleados no se les garantiza el empleo por estar en pruebas, y que solo se debe contratar a los trabajadores de mayor rendimiento y que hagan una labor más crítica.

Se estima que hay 200,000 trabajadores en período de prueba (generalmente empleados que tienen menos de un año en el trabajo) en las agencias federales. Alrededor de 15,000 están basados en California y brindan servicios que van desde la prevención de incendios hasta el cuidado de veteranos, según la denuncia.

Esta demanda se encuentra entre las múltiples denuncias que rechazan los esfuerzos de la administración para reducir la fuerza laboral federal, que Trump ha calificado de inflada y descuidada.

Los sindicatos se han enfrentado recientemente con otros dos jueces federales en demandas similares.

Miles de empleados en período de prueba ya han sido despedidos y su gobierno ahora apunta a los funcionarios de carrera con mayor experiencia.

