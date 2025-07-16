La misteriosa muerte de un investigador paranormal a cargo de la muñeca "poseída" Annabelle durante una gira por EEUU

Video ¿Has tenido ataques de ansiedad? El Dr. Juan explica qué hacer y cómo controlarlos

Un investigador paranormal que formaba parte de una gira nacional de Annabelle, la muñeca de trapo estilo Raggedy Ann supuestamente “poseída” que inspiró una serie de películas de terror, murió repentinamente el fin de semana durante una de las paradas del evento.

La Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR) anunció el martes que su investigador paranormal principal Dan Rivera, de 54 años, había fallecido el domingo en Gettysburg, Pensilvania, una de las paradas de la gira "Devils on the Run" o Diablos en Carrera.

No se ha determinado la causa de la muerte

Durante la gira, Rivera y otros miembros de la NESPR llevaban la muñeca y otros artefactos con historias paranormales a presentaciones en varios estados.

Un informe publicado el miércoles por la Policía Estatal de Pensilvania explica que sus agentes “acudieron a un hotel en el municipio de Straban, condado de Adams, tras recibir el informe de un hombre fallecido”.

“El difunto fue encontrado en su habitación de hotel por trabajadores del lugar” y “no se observó nada inusual ni sospechoso en el lugar”, agrega el reporte. La causa de la muerte de Rivera aún está pendiente.

Equipos de emergencia administraron maniobras de resucitación a Rivera, según registros de despacho del condado de Adams.

El comunicado de NESPR lamentó la muerte de Rivera e indicó que "la pasión de Dan por lo paranormal se basaba en un genuino deseo de educar, ayudar y conectar con los demás, ya sea a través de las redes sociales, convenciones o investigaciones con familias locales que buscaban comprensión y paz".

“A medida que avanzamos en los próximos días, queremos compartir que, si bien no sabemos cómo será el futuro de NESPR sin Dan, planeamos seguir adelante con los eventos programados para este año. Creemos de todo corazón que Dan hubiera deseado que el trabajo continuara: unir a la gente, compartir conocimientos y honrar la memoria de Ed y Lorraine Warren”, agregó la organización.

La historia de Annabelle, la muñeca "poseída"

Annabelle, una muñeca de trapo muy distinta a la amenazante muñeca mostrada en las películas que inspiró, formaba parte de la colección de artefactos con historias paranormales acumulados por Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores paranormales, quienes también han inspirado una popular franquicia de películas de terror que hasta ahora ha acumulado ocho filmes, incluyendo tres sobre Annabelle.

Según dice NESPR en su sitio web, Annabelle fue adquirida por primera vez en 1970 por una madre como un regalo para su hija, estudiante de enfermería en Connecticut, quien llevó a la muñeca a la casa donde vivía con sus compañeras de piso.

La organización dice que "casi de inmediato, las compañeras de piso notaron sucesos extraños con la muñeca y conocieron a una médium que les dijo que estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle".

Los Warren fueron llamados a investigar el episodio y determinaron que Annabelle estaba poseída. Sacaron la muñeca de la casa y la guardaron en una caja de cristal "para contener al espíritu maligno".

Annabelle y el resto de los artefactos pasaron a formar parte del Museo Warren de lo Oculto en Connecticut, el cual se vio obligado a cerrar sus puertas en 2019 por problemas de zonificación. Desde entonces Annabelle ha estado a cargo de NESPR, también fundada por los Warren.

