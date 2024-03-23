¡Qué triste! EEUU no clasifica por primera vez entre los 20 países más felices del mundo

Estados Unidos se ha caído de la lista de los 20 países más felices del mundo, de acuerdo con el Índice Mundial de la Felicidad 2024, publicado esta semana, con Finlandia como líder por séptimo año.

Es la primera vez desde que se empezó a realizar este informe que la primera economía del mundo queda fuera de los 20 primeros, en la posición número 23. El año pasado ocupó el puesto 15.

PUBLICIDAD

De nuevo Finlandia ocupa el primer puesto. El país más infeliz es Afganistán, seguido por El Líbano, Lesoto, Sierra Leona y República Democrática del Congo. Costa Rica y Kuwait han entrado al top 20 de los más felices por primera vez.

El estudio se basa en las evaluaciones que hacen las personas en más de 140 países sobre sus propias vidas, respondiendo preguntas sobre su satisfacción general. También se tienen en cuenta seis variables que ayudan a explicar estas autoevaluaciones, incluido el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la corrupción.

Esta es la lista de los 20 países más felices de 2024:

20. Reino Unido

19. Lituania

18. República Checa

17. Irlanda

16. Bélgica

15. Canadá

14. Austria

13. Kuwait

12. Costa Rica

11. Nueva Zelanda

10. Australia

9. Suiza

8. Luxemburgo

7. Noruega

6. Países Bajos

5. Israel

4. Suecia

3. Islandia

2. Dinamarca

1. Finlandia

¿A qué se debe la salida de Estados Unidos del top 20 de países felices?

De acuerdo con este reporte, elaborado por Gallup, el Centro de Investigación del Bienestar de Oxford, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Consejo Editorial de la publicación, una de las principales razones por las que Estados Unidos quedó fuera del top 20 fue la infelicidad generalizada entre los más jóvenes. Aunque la felicidad está disminuyendo en todos los grupos de edad en EEUU, pero entre las nuevas generaciones la caída ha sido significativa.

PUBLICIDAD

“Este es un gran cambio con respecto al período 2006-2010, cuando los jóvenes eran más felices que los de los grupos de mediana edad, y casi tan felices como los de 60 años o más. Para los jóvenes, la caída de la felicidad fue de aproximadamente tres cuartos de punto, y mayor para las mujeres que para los hombres”, detalla el informe.

La publicación encontró que entre las personas menores de 30 años de 2021 a 2023, EEUU ocupa el puesto 62 en felicidad, mientras que entre los mayores de 60 ocupa el 10.

"Entre los millennials, la evaluación de la propia vida disminuye con cada año de edad, mientras que entre los boomers la satisfacción con la vida aumenta con la edad”, resume la publicación.

Mira también: