La angustia de quienes a la distancia no saben de los suyos en Hawaii. Y el alivio de una llamada telefónica con un "estoy bien"

No fue hasta que Esquivel leyó un artículo de Associated Press que supo exactamente cómo sobrevivió su padre al incendio. Fue entrevistado el jueves en un refugio en Maui. Leonard lo intentó, pero no pudo dejar Lahaina en su jeep, por lo que corrió hacia el océano y se escondió detrás del dique durante horas, esquivando cenizas calientes que volaban por todas partes.