Contaminación Guerra en Irán deja contaminación tóxica. ¿Cuáles son los riesgos a la salud que podrían durar décadas? La quema de petróleo y gas, junto con el tráfico marítimo y los ataques a instalaciones energéticas, están generando altos niveles de contaminación.

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La guerra en Irán ha detonado una crisis ambiental de gran escala, marcada por incendios en infraestructura petrolera, hundimiento de embarcaciones en el Golfo Pérsico y constantes bombardeos, lo que ha liberado una mezcla peligrosa de contaminantes que afectan aire, agua y suelo.

Especialistas advierten que estos impactos no solo son inmediatos, sino que podrían extenderse durante décadas, comprometiendo la salud de la población, la agricultura y el acceso a recursos básicos.

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La quema de petróleo y gas, junto con el tráfico marítimo y los ataques a instalaciones energéticas, están generando altos niveles de contaminación.

El monitoreo de los daños ha sido limitado, aunque organizaciones que analizan conflictos han identificado cientos de incidentes con posibles consecuencias ambientales. Sin embargo, la falta de acceso a información y restricciones como el bloqueo de internet dificultan dimensionar el impacto total.

Entre los episodios más visibles se encuentran cielos cubiertos por humo y fenómenos como lluvias contaminadas, resultado de la combinación de cenizas, hollín y químicos tóxicos que regresan a la superficie, lo que ha obligado a emitir alertas sanitarias.

Además, la destrucción de infraestructura militar y energética incrementa la incertidumbre sobre la magnitud de la contaminación, especialmente cuando se trata de instalaciones subterráneas o ubicadas cerca de zonas habitadas.

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Contaminación, agua y riesgo climático agravan la crisis en la región

Los efectos del conflicto van más allá del aire contaminado. Expertos alertan de que sustancias tóxicas liberadas por ataques a instalaciones industriales podrían expandirse y generar daños severos si alcanzan zonas agrícolas o fuentes de agua.

También preocupa el impacto en el cambio climático, ya que las emisiones derivadas de la guerra han elevado significativamente los gases de efecto invernadero en un corto periodo, agravando la crisis global.

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En la región del Golfo Pérsico, la situación es especialmente delicada debido a la dependencia de plantas desalinizadoras para obtener agua potable. Cualquier daño a estas instalaciones o contaminación del mar podría afectar el suministro para millones de personas.

A esto se suma el riesgo para ecosistemas marinos, como arrecifes y pastos marinos, donde contaminantes podrían acumularse en sedimentos, afectando la biodiversidad y la pesca.

Otro punto crítico es la incertidumbre en torno a instalaciones nucleares, ya que la falta de acceso impide conocer su estado real. Un posible daño podría tener consecuencias inmediatas y a largo plazo, desde afectaciones a la salud hasta impactos genéticos.

Finalmente, especialistas advierten que, tras el conflicto, la atención se centrará en la reconstrucción de infraestructura, dejando en segundo plano la remediación ambiental, lo que podría prolongar los efectos negativos durante años, especialmente en zonas urbanas donde la población seguirá expuesta a residuos tóxicos.