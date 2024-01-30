Toyota y GM piden a los dueños de 61,000 autos que no los manejen debido a un peligroso defecto con las bolsas de aire

Video Estas son las camionetas que Toyota revisará por un riesgo de incendio

Toyota y General Motors exhortaron a los propietarios de unos 61,000 modelos antiguos de Corolla, Matrix, Rav4 y Pontiac Vibe a que dejen de conducirlos debido a que sus bolsas de aire marca Takata corren el riesgo de explotar y arrojar fragmentos.

La advertencia urgente del lunes incluye a ciertos vehículos compactos Corolla y Matrix hatchback de 2003 y 2004, así como la camioneta RAV4 de 2004 y 2005. También abarca a unos 11,000 vehículos Pontiac Vibe de 2003 y 2004, los cuales son en esencia iguales al Matrix y se fabricaron en la misma planta de California. La mayoría de los autos se encuentran en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Si se despliega el airbag es más probable que explote una parte del interior y arroje fragmentos de metal afilado, los cuales podrían causar heridas graves o la muerte del conductor o pasajeros”, informó Toyota en un comunicado.

Las camionetas RAV4 incluidas en el llamado a revisión cuentan con airbags Takata del lado del conductor, mientras que los modelos Corolla y Matrix los tienen del lado del pasajero.

Los Corolla y Matrix también han sido mencionados en otro llamado a revisión debido a que los airbags pueden desplegar sin que haya un choque, indicó la compañía.

Cómo debo hacer para que revisen mi auto

Ambas automotrices señalaron que los propietarios deben ponerse en contacto con su agencia local en lugar de llevar sus vehículos a reparación. Las agencias les presentarán opciones, como una reparación a domicilio, remolque del vehículo a una concesionaria, o ir por el auto y entregarlo posteriormente.

Los dueños también pueden ingresar a la página nhtsa.gov/recalls e introducir los 17 dígitos de su número de identificación de vehículo para ver si su auto se encuentra entre los afectados.

Takata empleaba nitrato de amonio —una sustancia volátil— para crear una pequeña explosión con el fin de inflar las bolsas durante un choque. Pero el propulsor químico puede deteriorarse con el paso del tiempo al quedar expuesto a altas temperaturas y humedad. Puede explotar con demasiada fuerza y destruir el contenedor de metal, arrojando fragmentos.

PUBLICIDAD

Desde mayo de 2009 han muerto al menos 26 personas en Estados Unidos a causa de los infladores Takata, y por lo menos 30 a nivel mundial, incluidas víctimas en Malasia y Australia. Además, unas 400 personas han sufrido heridas. La explosión de los airbags provocó que la compañía japonesa Takata cayera en bancarrota.

La posibilidad de una falla peligrosa condujo al mayor llamado a revisión vehicular en la historia de Estados Unidos. Se revisaron cerca de 100 millones de infladores en todo el mundo.