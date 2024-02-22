Las familias de Gabby Petito y Brian Laundrie alcanzan un acuerdo para evitar el estrés de un juicio

Video Padres de Gabby Petito serán compensados con $3 millones tras alcanzar acuerdo con familia de Brian Laundrie

Las familias de Gabby Petito y Brian Laundrie, su novio y asesino, alcanzaron un acuerdo para evitar el estrés emocional y los gastos de continuar adelante con un juicio sobre un caso que ha levantado enorme interés mediático.

Los padres de la joven bloguera de viajes anunciaron en un comunicado citado por varios medios que habían pactado evitar el juicio civil que estaba por comenzar en mayo, aunque no revelaron los términos de lo acordado.

“ Nuestra esperanza es que cerrar este capítulo de nuestras vidas nos permita dejarlo atrás y honrar el legado de nuestra bella hija, Gabby”, dice el comunicado, citado por ABC News.

Los Petito habían interpuesto una demanda contra los Laundrie por daño emocional intencionado ya que consideran que sabían lo que había ocurrido con la joven poco después de su muerte.

El caso comenzó con la denuncia de la desaparición de Petito cuando Laundrie regresó sin ella del viaje por el país en que se habían embarcado. Poco después, también desapareció.

Una masiva búsqueda terminó con el hallazgo del cadáver en Wyoming, tras una semana búsqueda y 20 días después de la última vez que se habían tenido noticias de ella.

Laundrie confesó haber matado a Petito en una nota que dejó escrita antes de quitarse la vida en Florida. Los forenses concluyeron que había sido estrangulada.

