¿Cuándo alguien que vive en EEUU se considera rico? Mira lo que reveló un sondeo

¿Cuánto dinero necesitas ganar al año para considerarte una persona rica en Estados Unidos? De acuerdo con una nueva encuesta, esto depende a qué generación pertenezcas, pero las cifras van desde $1.2 hasta $2.8 millones.

El banco de inversiones Charles Schwab publicó este miércoles los resultados de su encuesta de 'Riqueza Moderna 2024', que recopila anualmente datos sobre las perspectivas de quienes viven en Estados Unidos en materia de ahorro, gasto, inversión y riqueza.

Este año, el sondeo reveló que los estadounidenses ahora piensan que se necesita un promedio de $2.5 millones para ser considerado rico, una cifra que es ligeramente superior a las de 2023 y 2022, cuando indicaron que $2.2 millones serían suficientes para ser ricos.

“'Riqueza' significa cosas diferentes para diferentes personas, ya sea la libertad financiera, experiencias enriquecedoras con amigos y familiares o una cierta cantidad de dólares", dijo Rob Williams, gerente de planificación financiera de Charles Schwab.

Esto es lo que cada generación piensa que necesita para considerarse rico

Para esta encuesta el banco entrevistó a 1,000 estadounidenses de entre 21 y 75 años. Así el sondeo muestra un desglose por generaciones y, por tercer año consecutivo, los ‘Boomers’ (aquellos nacidos entre 1946 y 1964) tienen el umbral más alto de lo que creen se necesita para ser considerado rico.

' Boomers': $2.8 millones anuales

$2.8 millones anuales 'Gen X': $2.7 millones anuales

$2.7 millones anuales 'Millennials': $2.2 millones anuales

$2.2 millones anuales 'Gen Z': $1.2 millones

$1.2 millones En promedio: $2.5 millones y $778,000 para estar financieramente cómodos

El patrimonio neto medio necesario para sentirse financieramente cómodo alcanzó un máximo el año pasado con $1 millón, pero este año, las estimaciones de los estadounidenses fueron menores, dice la encuesta.

Cuando se les preguntó si creen que serán ricos a lo largo de su vida, el 21% de los estadounidenses afirmó que van camino a serlo. Mientras que los estadounidenses más jóvenes, incluidos los ‘millennials’ y la ‘generación Z’, son los más optimistas sobre la posibilidad de ser ricos a lo largo de su vida con un 29%, reflejó el sondeo.

Y esto consideran que deben ganar para ser ricos en algunos estados

La encuesta también abordó las cifras de acuerdo con la región geográfica. Por ejemplo, los californianos tienen el umbral más alto de lo que consideran se necesita para ser rico.

Los habitantes de San Francisco indicaron que necesitan $4.4 millones anuales, mientras que los encuestados que viven en Atlanta, Chicago, Houston, Phoenix y Dallas expresan un umbral más bajo, de $2.5 millones.

Aunque son optimistas sobre su riqueza futura, los encuestados reconocieron que pueden hacer más, ya que menos de uno de cada cinco estadounidenses (18%) afirma que actualmente controla sus finanzas. Casi un tercio (32%) cree que está en el buen camino para controlar mejor sus finanzas y otro tercio (34%) cree que necesita hacer cambios para sentirse más en control.

“Nuestra encuesta refuerza que las personas con un plan financiero escrito tienen más confianza en alcanzar sus objetivos financieros personales. La planificación financiera ayuda a las personas a entender dónde están hoy y crear una hoja de ruta para llegar a donde quieren estar, si alguien está ahorrando para un solo objetivo, como la jubilación, o necesita una planificación integral y gestión de la riqueza”, dijo Williams.

