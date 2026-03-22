Esperanza de Vida Esperanza de vida en Estados Unidos alcanza su máximo en el 2024 Te contamos cuál es la esperanza de vida de los estadounidenses, así como su tasa de natalidad.

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La esperanza de vida de los habitantes estadounidenses creció y alcanzó los 79 años en 2024, y se estima que los datos del año siguiente también sean más altos.

Este dato se tiene gracias a que la pandemia del covid-19 terminó y también porque la tasa de mortalidad descendió, al igual que con las enfermedades del corazón, cáncer y sobredosis de drogas.

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¿Qué es la esperanza de vida?

Esta definición se define como el número de años en el que se espera que viva una persona, al igual que sirve como medida para saber la salud de una población.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la cifra de 79 años en el año 2024 es una cifra histórica, ya que solo en el 2014 la cifra estuvo por debajo de los 79 años.

Esta noticia muestra un cambio muy positivo después de la pandemia, sin embargo, la esperanza de vida de Estados Unidos continúa por debajo de una docena de países.

Ya en el año 2024, fallecieron 307 millones de residentes de Estados Unidos y las tasas de mortalidad bajaron en los grupos raciales y étnicos.

Por el momento, las estadísticas de decesos 2025 no se pueden saber con exactitud; no obstante, los resultados preliminares informan que se han registrado aproximadamente 305 millones de personas muertas en Estados Unidos.

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Tasas de natalidad bajan

De acuerdo con The New York Times, la tasa de natalidad ha bajado, pero en el año 2026, y más de la mitad del deceso se debe a que las mujeres blancas de 20 a 24 años sin título universitario no quieren tener hijos. El 18 % es por parte de mujeres con estudios universitarios.

En promedio, el 50% de las mujeres de 30 años no tienen hijos y el promedio de natalidad más alto es con mujeres de 30 a 34 años.

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