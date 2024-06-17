Suplantan a Univision Noticias en Venezuela

Video Univision Noticias no realizó encuesta de preferencia electoral que circula en medios de Venezuela

En las últimas horas, medios venezolanos han publicado una información sobre una supuesta encuesta de preferencia electoral citando a Univision Orlando.

Esta información no tiene fundamento ni ha sido elaborada por Univision Noticias. Tampoco ha realizado ninguna encuesta sobre las elecciones en Venezuela.

Un usuario sin autorización publicó una noticia falsa en el website de Univision Orlando.