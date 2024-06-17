Cambiar Ciudad
Suplantan a Univision Noticias en Venezuela

En las últimas horas, medios venezolanos han publicado una información sobre una supuesta encuesta de preferencia electoral citando a Univision Orlando. Esta información no tiene fundamento ni ha sido elaborada por Univision Noticias.

En las últimas horas, medios venezolanos han publicado una información sobre una supuesta encuesta de preferencia electoral citando a Univision Orlando.

Esta información no tiene fundamento ni ha sido elaborada por Univision Noticias. Tampoco ha realizado ninguna encuesta sobre las elecciones en Venezuela.

Un usuario sin autorización publicó una noticia falsa en el website de Univision Orlando.

Univision adelanta una investigación para determinar el origen de esta publicación espuria.

