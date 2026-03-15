estados unidos El triunfo de “Una batalla tras otra” y la historia de Autumn Durald en los Oscar La 98.ª entrega de los Premios de la Academia no solo será recordada como la noche en la que los sueños triunfaron, sino como el momento en que la historia del cine finalmente se puso al día con la diversidad y el talento global.

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En una ceremonia cargada de emoción y mensajes contundentes, “Una batalla tras otra" se coronó como la gran triunfadora, mientras que nombres como Autumn Durald Arkapaw y Jessie Buckley sellaron su legado en letras de oro.

La gala alcanzó uno de sus puntos más esperados cuando Zendaya y Robert Pattinson subieron al escenario para anunciar el premio a Mejor Director. El galardón fue para Paul Thomas Anderson por su dirección en “Una batalla tras otra". Con esta estatuilla —su segunda de la noche— Anderson consolida su posición como uno de los cineastas más influyentes de su generación. Momentos después, el cierre de la noche lo confirmó. Ewan McGregor y Nicole Kidman entregaron el premio a Mejor Película a la misma cinta, cerrando el dominio absoluto del drama bélico de Anderson.

Un Oscar con nombre de mujer

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Uno de los momentos más emotivos y significativos de la gala fue el triunfo de Autumn Durald Arkapaw. Al alzarse con el Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en “Pecadores”, Arkapaw no solo se convirtió en la primera mujer afroamericana nominada en esta categoría, sino en la primera en ganarlo. Su victoria marca un antes y un después en una disciplina históricamente dominada por hombres. En las categorías de actuación, el primer premio fue para Michael B. Jordan: Se como Mejor Actor Principal por su potente papel en “Pecadores”, demostrando una madurez interpretativa que cautivó a la Academia. Por parte de las mujeres, Jessie Buckley, la actriz irlandesa, quien había dominado la temporada de premios como la gran favorita, cumplió los pronósticos al ganar el Oscar a Mejor Actriz Principal por su desgarradora y humana interpretación en "Hamnet".

Un mensaje de paz desde Noruega

El cine internacional también tuvo su espacio para la política y la reflexión. Javier Bardem y Priyanka Chopra Jonas presentaron el premio a Mejor Película Internacional, que fue otorgado a la noruega "Sentimental Value".

El equipo de la película aprovechó el micrófono más importante del mundo del cine para lanzar un mensaje de conciencia global, pronunciándose con un rotundo "no a la guerra", recordando que el cine es, ante todo, una herramienta de humanidad.