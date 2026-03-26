Donald Trump Donald Trump hará historia al estampar su firma en los billetes de dólar El Departamento del Tesoro anunció este jueves que la firma del presidente Donald J. Trump aparecerá en los billetes de dólar estadounidense a finales de este año.

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La medida busca conmemorar el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos. Con esta decisión, el mandatario se convertirá en el primer presidente en ejercicio en la historia del país cuya rúbrica figure en el papel moneda. Tradicionalmente, los billetes llevan las firmas del Secretario del Tesoro y del Tesorero de los Estados Unidos; sin embargo, en esta emisión especial, el nombre de Trump sustituirá al del Tesorero, rompiendo con una práctica que se ha mantenido vigente por más de un siglo.

Un cambio en la tradición monetaria

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La firma del presidente aparecerá junto a la de Scott Bessent, actual secretario del Tesoro. Bessent defendió la iniciativa a través de un comunicado oficial, calificándola como un tributo adecuado para el cuarto de milenio de la nación.

No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre. Scott Bessent, secretario del Tesoro.

El sello personal en las instituciones

Este anuncio se suma a una serie de esfuerzos por parte de la administración para consolidar el legado del mandatario en los símbolos e instituciones nacionales. Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, se han impulsado otros proyectos de alto perfil, entre los que destacan:

La acuñación de una moneda de un dólar con su rostro.

La creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates.

El renombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que ahora incorpora su nombre.

La propuesta para renombrar el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington en su honor.