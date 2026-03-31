Afroestadounidenses Descubren en oficina de Mississippi archivos secretos del Ku Klux Klan El hallazgo fue dado a conocer por el Departamento de Seguridad Pública estatal, que localizó el material dentro de una maleta mientras se preparaba para mudarse de sede.

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Autoridades del estado de Mississippi encontraron una serie de objetos vinculados al Ku Klux Klan (KKK) al vaciar una oficina gubernamental, lo que ha revelado nuevos detalles sobre este grupo supremacista blanco caracterizado por su secretismo y su histórica influencia en la región.

El hallazgo fue dado a conocer por el Departamento de Seguridad Pública estatal, que localizó el material dentro de una maleta mientras se preparaba para mudarse de sede.

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Entre los objetos se incluyen un manual de los llamados Caballeros Blancos del Klan, estatutos, una túnica, material de reclutamiento y propaganda —como un folleto contra Martin Luther King Jr.—, además de actas de reuniones, libros de contabilidad y listas de miembros con registros de pagos.

Todo el material fue transferido al Departamento de Archivos e Historia de Mississippi, donde será analizado y preservado, un proceso que tomará varios meses.

Funcionarios destacaron que estos documentos son especialmente valiosos debido al carácter hermético del Klan, ya que permitirán a investigadores comprender mejor sus actividades, particularmente durante la década de 1960.

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¿Por qué son relevantes los objetos encontrados del KKK?

El Ku Klux Klan es una organización fundada en 1865 tras la Guerra Civil estadounidense, que promovió la supremacía blanca y recurrió a la violencia para intimidar a comunidades afroamericanas y otros grupos. Aunque fue ilegalizado en 1871, resurgió en distintas etapas y tuvo un papel clave en la época de segregación racial en el sur de Estados Unidos.

En Mississippi, el Klan fue responsable de múltiples actos de violencia, incluidos linchamientos, incendios de iglesias y ataques contra activistas por los derechos civiles. En 1964, miembros del grupo secuestraron y asesinaron a tres jóvenes activistas en un crimen conocido como "La Masacre de Mississippi", y en 1967 también perpetraron el atentado contra la única sinagoga del estado.

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Organizaciones civiles, como la NAACP, señalaron que este hallazgo es un recordatorio del impacto histórico del KKK y de la necesidad de preservar esta memoria para evitar que hechos similares se repitan. Su director estatal, Charles Taylor, subrayó que estos documentos evidencian que no se trata de un pasado lejano y llamó a garantizar que ninguna autoridad actual comparta esas ideologías.

Por su parte, autoridades estatales defendieron la importancia de conservar y hacer públicos estos materiales como una forma de arrojar luz sobre organizaciones que operaron en la oscuridad. Expertos en historia afroamericana coincidieron en que el acceso a estos archivos permitirá al público confrontar un pasado doloroso que sigue teniendo repercusiones en la sociedad estadounidense actual.