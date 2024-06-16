Más personas deberán trabajar para acceder a los cupones de alimentos SNAP: te explicamos quiénes y desde cuándo

Video Techo de la deuda: conoce los puntos clave del acuerdo entre Biden y McCarthy, y quiénes se verán afectados por estos

Un endurecimiento a los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés) —conocido ampliamente como los 'cupones de alimentos'— aprobado durante la pelea por el 'techo de la deuda' recién entrará en vigor este próximo octubre. Desde ese mes, las personas de 53 y 54 años sin dependientes deberán trabajar al menos 20 horas a la semana (u 80 al mes) para acceder a este beneficio clave para los hogares de bajos recursos.

Fue una disposición aprobada en 2023, cuando el Congreso de Estados Unidos batalló durante meses para ponerse de acuerdo sobre el límite de endeudamiento, lo que se conoce como el 'techo de la deuda'.

En ese tira y afloja se acordó endurecer los requerimientos de trabajo de estos beneficios en dos fases. Desde octubre de 2023, las personas con 51 y 52 años sin dependientes tienen que cumplir con al menos 20 horas de trabajo semanales (u 80 al mes) para recibir los 'cupones de alimentos'. Desde octubre de 2024, ese requisito aplicará también a quienes tienen 53 y 54 años sin dependientes.

El Congreso dispuso ciertas excepciones temporales para los veteranos, las personas sin un techo y quienes tengan 24 años o menos y estuvieron bajo la tulela estatal, según detalla el Center on Budget and Policy Priorities en un informe.

De acuerdo con ese centro de corte progresista estimó en un análisis que 750,000 adultos entre los 50 y 54 años podrían perder el acceso a los 'cupones de alimentos' cuando los requerimientos entren en vigor en su totalidad en octubre de este año. El CBPP consideró que, en parte, la medida "ignora las realidades del mercado laboral con salarios bajos, como los horarios de trabajo poco previsibles y la falta de pago por días por enfermedad".

Cuáles son los requisitos para los 'adultos físicamente capaces sin dependientes'

Así es como los definen las reglas de SNAP. Y en esas reglas entran las personas de 51 y 52 años y, desde el próximo octubre, las de 53 y 54 años.

Cantidad de horas trabajadas. Deben trabajar al menos 20 horas a la semana u 80 al mes. Debe ser un "trabajo remunerado, por bienes o servicios (por algo que no sea dinero), no remunerado o como voluntario".

Puede ser lo que SNAP considera un 'programa de trabajo'. "Puede ser el de Empleo y Capacitación del SNAP (E&T en inglés) u otro programa de trabajo federal, estatal o local". También puede ser lo que SNAP llama un 'programa de asistencia laboral' por la cantidad de horas que le sean asignadas al mes.

O una cambinación de ambos. SNAP permite que sea una mezcla de horas trabajadas y de horas de participación en un 'programa de trabajo', que deben sumar esa cifra clave de al menos 80 horas al mes.

Cuándo se pierde el acceso a los beneficios del SNAP y cómo se puede recuperar

Una persona que el programa considere capaz se cumplir con los requerimientos de trabajo y no lo haga perderá los beneficios después de tres meses. Y, para ser elegibles nuevamente, deberán cumplir con el requisito de trabajo durante 30 días u obtener una excusa válida.

"De lo contrario deberás esperar que pase un período de tres años (tras el cual) podrás obtener beneficios durante otros tres meses", de acuerdo con las reglas en la página web del programa.

