Mujeres Condenan a líder de OneTaste por explotar a mujeres con “meditación orgásmica” Lo que se promovía como empoderamiento femenino terminó en una condena por explotación, manipulación y abuso de mujeres vulnerables.

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La líder de una empresa de bienestar femenino centrada en la sexualidad que promovía la " meditación orgásmica" fue sentenciada el lunes a nueve años de prisión federal por un plan que, según el juez, explotó a mujeres vulnerables y las coaccionó a realizar actos sexuales con los clientes e inversores de la empresa.

Nicole Daedone, cofundadora de OneTaste Inc., también deberá pagar una multa de 12 millones de dólares, y siete víctimas recibieron aproximadamente 890,000 dólares en concepto de indemnización, según informaron los fiscales federales.

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"La coacción disfrazada de bienestar o empoderamiento sigue siendo explotación y un delito que causa daño a víctimas vulnerables", declaró Joseph Nocella, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado.

Daedone se negó a declarar ante el tribunal federal de Brooklyn el lunes, pero una víctima testificó ante el juez que había creído en la "supuesta misión feminista" de Daedone, solo para sufrir "importantes daños económicos y emocionales", según informa el Daily News.

“En realidad, caí en la trampa de Nicole”, declaró la mujer, según el periódico. “Era el blanco perfecto”.

La jueza del Tribunal de Distrito de EEUU, Diane Gujarati, al dictar sentencia, afirmó que Daedone no parecía arrepentida, mientras más de dos docenas de simpatizantes se congregaban en la sala, que estaba abarrotada.

“Lo que hacía no tenía nada que ver con la iluminación ni con operar en otra dimensión”, declaró la jueza, según The New York Times. “Era un delito”.

La fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión para Daedone, argumentando en los documentos presentados ante el tribunal antes de la sentencia que su plan dejó a “decenas de víctimas marcadas financiera, emocional y psicológicamente”.

“Daedone y sus cómplices ejercieron control mediante presión económica, manipulación psicológica, agotamiento físico y degradación emocional, dejando tras de sí un rastro de ruina financiera y trauma duradero”, escribieron los fiscales.

Sus abogados argumentaron que imponer una larga condena sería una locura, y solicitaron una pena de alrededor de dos años para Daedone.

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Señalaron que la residente de Nueva York, de 58 años, no tenía antecedentes penales y que más de 200 personas habían presentado cartas ante el tribunal “dando fe de su carácter, su generosidad y su influencia positiva”.

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“Ha vivido una vida extraordinaria y trascendental, y goza del profundo respeto de personas de todos los ámbitos, incluidas muchas que no tienen ninguna relación con OneTaste”, escribieron los abogados defensores en su informe de sentencia.

Entre quienes escribieron cartas de apoyo se encontraba Van Jones, corresponsal de CNN y exasesor del presidente Barack Obama. Describió a Daedone como “una mujer de sabiduría, gracia y valentía moral excepcionales” que “ha dedicado su vida a ayudar a otros a encontrar sanación, empoderamiento y un sentido más profundo de conexión humana”.

El actor Richard Schiff, de la serie de televisión “El ala oeste de la Casa Blanca”, escribió que Daedone merecía la clemencia del tribunal porque ha “dedicado su vida a promover la compasión, la conciencia y la honestidad en torno a una parte de la experiencia humana que a menudo es estigmatizada o malinterpretada”.

Tras la sentencia, los abogados de Daedone declararon que están centrados en apelar su condena y que, desde su juicio en junio pasado por conspiración para el trabajo forzoso, ella ha estado impartiendo clases de meditación a otros reclusos en el centro de detención federal de Brooklyn.

El reconocido abogado Alan Dershowitz ha anunciado que también solicitará el indulto del presidente Donald Trump para Daedone y Rachel Cherwitz, la exdirectora de ventas de la empresa.

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Cherwitz fue condenada el lunes a seis años y medio de prisión por su participación en la trama. Sus abogados no respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Durante el juicio, que duró aproximadamente un mes, la fiscalía afirmó que las dos mujeres dirigieron un plan durante años para manipular a sus seguidoras —muchas de ellas víctimas de traumas sexuales— y obligarlas a obedecer sus órdenes.

Alegaron que Daedone y Cherwitz, de 45 años, utilizaron abuso económico, sexual y psicológico, intimidación y adoctrinamiento para forzar a las miembros de OneTaste a realizar actos sexuales que les resultaban incómodos o repulsivos, como tener relaciones sexuales con posibles inversores o clientes.

Ambas les decían a sus seguidoras que estos actos cuestionables eran necesarios para obtener " libertad" e " iluminación" y para demostrar su compromiso con los principios de la empresa.

Por su parte, uno de los abogados de Daedone la describió como una "emprendedora feminista que rompió barreras" y creó un negocio único centrado en la sexualidad y el empoderamiento de las mujeres.

Daedone cofundó OneTaste en San Francisco en 2004 como una especie de comunidad de autoayuda que consideraba el orgasmo femenino como clave para el bienestar sexual y psicológico y la conexión interpersonal.

Un elemento central era la “meditación orgásmica”, u “OM”, que consistía en que hombres estimulaban manualmente a mujeres en un entorno grupal.

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La empresa gozó de una excelente cobertura mediática en la década de 2010 como una empresa vanguardista que priorizaba el placer sexual femenino, y rápidamente abrió sucursales desde Los Ángeles hasta Londres.

Daedone vendió su participación en la empresa en 2017 por 12 millones de dólares, un año antes de que las prácticas de marketing y laborales de OneTaste fueran objeto de escrutinio.