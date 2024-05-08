Cambiar Ciudad
Parques temáticos

Cómo será la colosal expansión de Disneyland, la mayor del "lugar más feliz de la Tierra" en su historia

Disney recibió la aprobación final de parte de la ciudad de Anahein para dar comienzo a un ambicioso proyecto de expansión de Disneyland, su primer parque temático abierto en 1955, la cual podría tardar décadas en completarse.

Univision
Video Pasajeros quedan atrapados por más de 30 minutos en una montaña rusa de casi 200 pies de altura

Disney recibió la aprobación final de las autoridades para dar comienzo a una ambiciosa y enorme expansión de su primer parque temático abierto hace casi siete décadas en el sur de California: el célebre Disneyland.

El concejo de la ciudad de Anaheim, donde está localizado Disneyland, aprobó unánimemente el martes el plan para transformar el parque de 490 acres, con nuevos espectáculos y juegos mecánicos, sin expandir el área total.

El caso de la doctora que cenó en un resort de Disney y murió menos de una hora después por una reacción a la comida

Un ambicioso proyecto que podría tomar décadas en completarse

Disney no compartido todos los detalles del proyecto, pero según un reporte de The Associated Press, el plan prevé la creación de experiencias nuevas e inmersivas para los visitantes, con la construcción de nuevas áreas de atracciones como la aldea cubierta de nieve en “Frozen” y la ciudad habitada por animales en “Zootopia”, dos de sus recientes éxitos cinematográficos.

La finalización de proyecto, denominado “DisneylandForward” (Disney hacia adelante), podría tomar décadas y resultará en la expansión del parque original y de Disney California Adventure, el segundo parque temático añadido en la década de 1990, que cuenta con atracciones más orientadas hacia los adultos, espectáculos en vivo, compras y experiencias gastronómicas.

Disney también compartió la imagen de una maqueta conceptual de cómo podría verse la expansión en el lado oeste del complejo, la cual tendrá lugar mayormente en las áreas que rodean los hoteles Disneyland y Pixar Place.

Maqueta conceptual compartida por Disney de cómo podría verse la expansión una vez terminada.
Maqueta conceptual compartida por Disney de cómo podría verse la expansión una vez terminada.
Imagen The Walt Disney Company


Como no existen más terrenos para la expansión de Disneyland, Disney convertirá el estacionamiento del parque, que actualmente cuenta con vastas superficies pavimentadas, en una estructura vertical de varios niveles, liberando superficies para la expansión.

Esto llevará a que Disney invierta al menos $1,900 millones de dólares en el proyecto durante la próxima década y gaste decenas de millones de dólares adicionales en mejoras en las calles, alojamiento asequible y demás infraestructura para la ciudad de 345,000 habitantes.

Muy distinto al Disneyland inaugurado en 1955

Esta no es la primera vez que Disney realiza cambios en su parque temático original inaugurado en 1955.

En 1990, la empresa obtuvo aprobaciones para convertir a Disneyland, en un complejo turístico. Más tarde, añadió el parque temático Disney California Adventure así como el área de compras y entretenimiento conocida como Downtown Disney.

A pesar de solo contar con un área menor al 2% de la del complejo de parques temáticos Walt Disney World, en Orlando Florida, Disneyland fue el segundo parque temático más visitado del mundo en 2022, con 16.8 millones de visitantes, según el más reciente informe de la Asociación de Entretenimiento Temático AECOM.

Con información de The Associated Press.

