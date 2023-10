Claudia Goldin, la 'detective' ganadora del Nobel por evidenciar cómo las mujeres ganan menos dinero que los hombres

“Siempre he sido una optimista. Pero cuando veo los números, creo que ha ocurrido algo en Estados Unidos, en la década de 1990 nuestra tasa de participación de mujeres era la más alta del mundo y ahora no es la más alta del mundo”, dijo Goldin a The Associated Press. “Debemos dar un paso atrás y hacernos preguntas sobre (cómo) encajar la familia, el hogar, con el mercado laboral y de empleo”, agregó.