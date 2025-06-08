El cheque del Seguro Social subió ya para casi todos los beneficiarios afectados por un cambio de ley: esto dijo el gobierno

La Administración del Seguro Social (SSA en inglés) dijo que completó los ajustes a casi todos los beneficiarios afectados por una norma que por años redujo sus cheques.

La ley del Social Security Fairness Act firmada por el expresidente Joe Biden poco antes de dejar el poder puso fin a dos normas. La primera fue la norma que era conocida en inglés como Windfall Elimination Provision (WEP) y que aplicaba a unos 2 millones de personas, según datos de la SSA.

En la práctica, la norma reducía el cheque del Seguro Social a personas que recibían una jubilación por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social (esto ocurría, por ejemplo, en empleos en gobiernos locales o el federal como policías y maestros) y que también eran elegibles a un cheque del Seguro Social por un trabajo en el que sí contribuyeron a él.

La segunda norma se conocía en inglés como Government Pension Offset (GPO) y aplicaba a cerca de 800,000 jubilados. En este caso afectaba a jubilados que recibían una pensión por un trabajo en el que no habían aportado al Seguro Social y eran elegibles también a un cheque del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

Los beneficiarios afectados por el cambio comenzaron a recibir un cheque más elevado en abril. La SSA dijo que ha completado los ajustes al 91% de los beneficiarios a los que les correspondían.

"Hemos podido avanzar los pagos usando herramientas automatizadas. Muchos de los casos complejos que no pueden ser procesados de forma automática requieren de tiempo adicional para que los registros se actualicen manualmente y se puedan pagar tanto los beneficios retroactivos como los nuevos. Actualmente estamos avanzando en esos casos", dijo la SSA en su web. Un reporte de CNBC ubicó en aproximadamente 200,000 la cantidad de esos casos complejos a los que se refirió la SSA.

"Estamos enviando los beneficios retroactivos y actualizados a medida que procesamos cada caso, y tenemos la expectativa de que todos los registros de los beneficiarios estén actualizados a inicios de noviembre de 2025", agregó la SSA en su web.

Cuánto subieron los cheques del Seguro Social para algunos beneficiarios

Previamente, la SSA había dicho que los ajustes "dependerán de factores como el tipo de beneficio y la cantidad de Seguro Social que se reciban. El cambio en el pago variará de persona a persona".

"Para algunos la variación será pequeña, mientras que para otros podría ser de $1,000 o más al mes", agregó.

Este ejemplo puede ayudar a entender el impacto de los cambios en la ley: una persona que recibe una pensión de $3,000 por un trabajo en el servicio público y es elegible a un cheque de $2,100 por los beneficios del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

A esa persona, la Administración del Seguro Social le restaba dos terceras partes del monto de su pensión en el servicio público al cheque que se supone recibiera por el Seguro Social de su cónyuge fallecido.

Al hacer esa resta, esa persona recibía apenas $100 como cheque del Seguro Social ($2,100 - $2,000 = $100), según un ejemplo provisto por la propia agencia. Esa resta ya no se hará más.

