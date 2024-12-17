El cazador de Virginia que murió tras caerle encima un oso al que le dispararon en un árbol

Video Se disfrazaban de oso y causaban daños para cobrar dinero de aseguradoras: ahora están bajo arresto

El viaje de un grupo de cazadores en Virginia dio un giro inesperado luego de que un oso causara la muerte de uno de sus integrantes al caerle encima desde un árbol informaron este martes las autoridades estatales.

El Departamento de Recursos de Fauna y Flora Silvestres de Virginia precisó que el incidente ocurrió el 9 de diciembre en el condado de Lunenburg, situado entre Richmond y Danville.

Según las autoridades, un grupo de cazadores estaba siguiendo al oso, que se subió al árbol. Fue entonces cuando uno de los hombres del grupo disparó contra el animal, que cayó sobre otro cazador que se encontraba a unos 10 pies de la base del árbol, dice el documento.

El departamento identificó al hombre como Lester C. Harvey, de 58 años, de Phenix, Virginia. De acuerdo con las autoridades, un miembro del grupo le prestó primeros auxilios antes de que Harvey fuera trasladado al hospital.

Debido a sus lesiones, el hombre fue trasladado en dos ocasiones a diferentes hospitales y murió el pasado viernes a consecuencia de las heridas.

Un obituario en internet menciona que Harvey era casado y padre de cinco hijos, además tenía ocho nietos. Su familia indicó en la esquela que el hombre era contratista autónomo y "ávido amante de la naturaleza".

Otros accidentes con osos y cazadores

Esta no es la primera vez que ocurre una muerte tan peculiar ocasionada por un oso. En años recientes, incidentes similares se han registrado.

En 2018, por ejemplo, un hombre en Alaska resultó gravemente herido después de que su compañero de caza disparara a un oso que se ubicaba en la cresta de una montaña. El animal cayó y rodó por una pendiente hacia el cazador, que también fue golpeado por las rocas desprendidas por el oso.

Otro hombre resultó herido en 2019 después de que su compañero de caza disparara a un oso en un árbol en Carolina del Norte. El oso cayó del árbol y comenzó a morder al cazador. El hombre y el animal cayeron entonces por un acantilado. El cazador fue trasladado a un hospital, mientras que el oso fue encontrado muerto más tarde.

