Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?

Autoridades de Estados Unidos de América (EE. UU.) informaron hoy 13 de enero de 2026 que se cancelará el estatus de protección temporal para inmigrantes y dio a conocer a quiénes afecta y qué deben hacer.

Estados Unidos ha endurecido su política migratoria, que incluye redadas como las recientes en Minnesota, donde murió Renee Good, durante un operativo de ICE.

¿Cuándo termina la protección temporal a inmigrantes?



La agencia AP reportó este martes que la medida de estatus de protección temporal ( TPS, por sus siglas en inglés) se cancelará, afectando a cientos de personas.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los afectados por la nueva política migratoria deben abandonar Estados Unidos antes del 17 de marzo de 2026, cuando las protecciones existentes terminen su ciclo, extendidas por última vez por el expresidente Joe Biden.

“La temporalidad significa temporalidad”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y añadió que la decisión pone “a los estadounidenses primero”.

¿A quiénes afecta la eliminación de protección temporal?



De acuerdo con el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS), la medida no aplica para todas las personas que cuentan con un permiso para estar de manera regular en Estados Unidos.

El documento aclara que los inmigrantes que deben salir de Estados Unidos, una vez se cancele el estatus de protección temporal, son quienes provienen de Somalia.

Los recientes operativos de ICE se han realizado en Minnesota, donde la comunidad de Somalia tiene amplia representación.

De acuerdo con datos oficiales, la población somalí con TPS era de 705 personas, aunque en Estados Unidos casi 1.3 millones de inmigrantes cuentan con dicho documento.