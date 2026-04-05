washington Ballena gris que sorprendió al nadar río arriba en Washington aparece muerta El declive poblacional ha llevado a estos animales a buscar nuevas zonas de alimentación de forma inusual.

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Una ballena gris juvenil que asombró a los residentes del estado de Washington tras nadar 32 kilómetros río arriba fue hallada muerta. Un funcionario de un grupo de investigación de mamíferos marinos sospecha que el hambre pudo haberla impulsado a buscar nuevas zonas de caza debido al declive de la población de la especie.

La ballena fue descubierta el sábado cerca de Raymond, Washington, en el río Willapa, que desemboca en el océano en la bahía de Willapa. Varias ballenas grises se encuentran actualmente en la bahía, realizando su migración primaveral de 8.000 kilómetros desde sus zonas de cría en Baja California, México, hacia el norte, hasta sus zonas de alimentación en Alaska.

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El principal problema que enfrenta la población de ballenas grises en la parte oriental del océano Pacífico desde 2019 es la menor disponibilidad de alimento en los mares de Bering y Chukchi, al norte de la costa de Alaska, según declaró John Calambokidis, biólogo investigador del Cascadia Research Collective, a The Associated Press el domingo.

“Las ballenas grises se enfrentan a una grave crisis, y el origen parece estar en la escasez de alimento en el Ártico”, afirmó.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA) declaró un episodio de mortalidad inusual para las ballenas grises del Pacífico oriental desde finales de 2018 hasta finales de 2023. Durante ese período, se registraron 690 varamientos de ballenas grises desde Alaska hasta México.

Los investigadores de la NOAA concluyeron que la causa preliminar fueron “cambios localizados en el ecosistema de las zonas de alimentación subárticas y árticas de las ballenas, que provocaron alteraciones en la disponibilidad de alimento, desnutrición, disminución de la natalidad y aumento de la mortalidad”.

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Las autoridades creían que la población se estaba recuperando, pero el recuento más reciente de 2025 mostró un declive continuo. La agencia federal estimó una población de aproximadamente 13.000 ballenas grises, la cifra más baja desde la década de 1970.

“Muchas de estas ballenas grises se ven muy demacradas, muy delgadas”, declaró Calambokidis.

Su migración hacia el norte suele ser el período más difícil para las ballenas grises, el más largo que pasan sin comer, lo que las obliga a agotar sus reservas nutricionales.

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“Cuando eso sucede, es común ver ballenas grises buscando desesperadamente nuevas zonas de alimentación”, dijo Calambokidis. “Ese es el contexto más probable para esta ballena”.

Los investigadores intentarán examinar a la ballena, posiblemente el lunes.

El miércoles, la ballena entró en el brazo norte del río Willapa, a través de una bahía a unos 298 kilómetros al suroeste de Seattle.

Los residentes se congregaron en los puentes a lo largo del río para intentar avistar al enorme mamífero e inundaron las redes sociales con fotos y videos de la ballena expulsando aire por su espiráculo.

Si bien la ballena gris parecía delgada, se comportaba con normalidad y no presentaba lesiones aparentes, según informó la organización sin fines de lucro Cascadia Research Collective en una publicación de Facebook.

La organización le estaba dando a la ballena tiempo y espacio para que abandonara el río por sí sola, pero cuando los investigadores intentaron encontrarla el viernes, el animal había viajado río arriba, a aguas intransitables para la navegación, dijo Calambokidis.