Ocho inmigrantes mueren al quedar aplastada la camioneta en la que viajaban en California: qué se sabe sobre el accidente

Video Qué se sabe sobre los inmigrantes fallecidos en el accidente en California: "Mi tío será llevado a México junto con su familia"

Ocho inmigrantes y trabajadores agrícolas que viajaban en una furgoneta y el conductor de una camioneta 'pickup' murieron este viernes cuando los vehículos chocaron de frente en una zona agrícola del centro de California, informó la policía. Aquí recopilamos qué se sabe sobre el fatal accidente.

Se produjo cerca de las 6:15 de la mañana (hora local) y dejó la furgoneta casi completamente aplastada entre almendros cerca de la localidad de Madera, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Fresno, informó el agente de la Patrulla de Carreteras de California Javier Ruvalcaba.

Ruvalcaba precisó que uno de los trabajadores agrícolas que viajaba en la parte trasera de la furgoneta sobrevivió y fue trasladado a un hospital. Se espera que se recupere, añadió.

El impacto fue tan fuerte que los cuerpos de dos de los fallecidos fueron encontrados fuera del vehículo o parcialmente fuera de él, agregó el agente. Solo dos de los trabajadores llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Por la cantidad de cuerpos, es "el peor accidente vehicular que he visto en mi carrera"

“Si hubieran llevado puesto el cinturón de seguridad, los pasajeros de atrás probablemente habrían sobrevivido”, afirmó Ruvalcaba. "Es el peor accidente vehicular que he visto en mi carrera. Es la mayor cantidad de cuerpos que he visto", agregó el agente citado por el diario Los Angeles Times.

Un testigo indicó a la policía que la 'pickup' negra era conducida de manera errática en una carretera rural de dos carriles antes de chocar de frente con la furgoneta, indicó Ruvalcaba. “En este momento no sabemos si el alcohol o las drogas fueron un factor”, añadió.

Los trabajadores agrícolas se encontraban a unos 8 kilómetros (5 millas) del viñedo donde trabajaban como podadores cuando se produjo el accidente, según Ruvalcaba. La furgoneta se dirigía a la comunidad agrícola de Firebaugh, una zona conocida por sus viñedos y campos de tomates, ajos, espárragos y otras verduras.

Identifican a algunos de las víctimas del accidente

La filial local de ABC conversó con familiares que identificaron a algunas de los trabajadores fallecidos en la colisión. Ese canal reportó que todos se dirigían esa mañana a su trabajo y que todos residían en Kerman.

Una sobrina habló con ellos e identificó a su tío Héctor Orozco como uno de los ocupantes de la furgoneta accidentada. Era originario de Jalisco, México, y ella lo recuerda como una persona que nunca decía que no a nada, de acuerdo con el reporte de ABC.

"Mi tío era una persona feliz, la persona más dulce que alguien pudiera conocer. Muy trabajador, siempre ponía a su familia ante cualquier cosa", dijo Lina Iboa citada por ABC.

El hermano de Juvenal Talavera también lo identificó en el informe de ABC como una de las víctimas del accidente. Cuenta que hace siete meses había llegado a Estados Unidos desde Michoacán, México.

"Nunca pensé sentir este dolor que siento en este momento, y no solo yo (también) mis padres, hermanas y hermano, y lo recordaremos toda la vida, mi carnal, lo amo demasiado", dijo José Talavera a ABC.

