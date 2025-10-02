El "extraordinario" hallazgo de unas 1,000 monedas de plata y oro en el sitio del naufragio de la ‘Flota de Indias de 1715’ en Florida

Video Más de 1,000 monedas antiguas de oro y plata: el tesoro que descubrieron exploradores en Florida

Una expedición de buzos descubrió más de 1,000 monedas de plata y unas cuantas de oro valoradas en aproximadamente un millón de dólares frente a la costa de Florida, informó la compañía Queens Jewels.

De acuerdo con un comunicado, estas monedas, que datan de la época colonial española, fueron recuperadas del naufragio de la ‘Flota de Indias de 1715’, un evento histórico ocurrido hace más de tres siglos.

La flota del tesoro, compuesta por once barcos españoles, naufragó el 31 de julio de 1715 debido a un huracán mientras transportaba riquezas del Nuevo Mundo a España.

“Se estima que la flota llevaba consigo un tesoro de aproximadamente 400 millones de dólares en oro, plata y joyas”, dice el comunicado. Desde entonces, las aguas de la costa de Florida han sido un sitio de interés para los cazadores de tesoros.

¿Dónde y cómo encontraron las monedas antiguas?

La empresa, que posee los derechos exclusivos de salvamento de los restos de la ‘Flota del tesoro’, envió un equipo de buzos, dirigido por el capitán Levin Shavers, que utilizó técnicas de excavación manual y detectores de metales para recuperar las monedas del lecho marino.

El sitio de descubrimiento se encuentra en una franja de océano conocida como la "Costa del Tesoro" de Florida, donde las operaciones de salvamento modernas, bajo estricta supervisión estatal y directrices arqueológicas, continúan desenterrando reliquias de la flota.

Entre los artefactos encontrados se incluyen aproximadamente 1,000 monedas de plata conocidas como reales y cinco monedas de oro llamadas escudos, así como otros objetos de oro raros.

“Las monedas fueron acuñadas en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia. Muchas de ellas aún conservan marcas de ceca y fechas visibles, lo que las convierte en hallazgos valiosos tanto para historiadores como para coleccionistas”, dice el comunicado.

La condición de las monedas sugiere que podrían haber pertenecido a un solo cofre que se derramó durante el naufragio, explica la empresa.

El director de operaciones de Queens Jewels, Sal Guttuso, destacó la importancia histórica del descubrimiento.

"Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español", comentó Guttuso.

"Encontrar 1,000 de ellas en una sola recuperación es algo raro y extraordinario".

Las monedas recuperadas serán sometidas a un proceso de conservación cuidadoso antes de ser exhibidas al público. Se están llevando a cabo planes para que piezas seleccionadas sean exhibidas en museos locales.

