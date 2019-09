¿Vives en un estado en el que tienes que presentar ID para votar?: aquí te lo decimos

Cada estado establece sus reglas de identificación y puede definir cuáles son los documentos aceptables para votar, siempre que se cumplan unos estándares mínimos establecidos en La Ley para Ayudar a América a Votar.

En California, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Wyoming y el Distrito de Columbia no hay ninguna Ley de ID de Votantes y pueden aceptar cualquier documento con foto, una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario. En el resto del país no es así, y estas regulaciones pueden ser un verdadero obstáculo para muchos.



“Hay más de 25 millones de personas en Estados Unidos que están en edad de votar, son ciudadanos, y no tienen una ID con fotografía del gobierno, no tienen una ID del estado. Sabemos que es un problema porque si tenemos tanta gente elegible para votar pero no tienen los documentos necesarios para hacerlo, esto es un impedimento para muchos”, dijo a Univision Noticias Selene Gomez, National Outreach Director de VoteRiders, organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a que todos los ciudadanos tengan una ID para ejercer su derecho al voto.

Gomez explicó que esta situación afecta también a los estados que no cuentan con leyes de identificación. En las elecciones presidenciales pasadas encontraron que hubo personas que ni siquiera intentaron ir a votar, aunque tenían la identificación adecuada o vivían en estados sin restricciones, porque no sabían o no estaban seguras de si podían hacerlo. “Hay gente que es elegible y cuentan con lo necesario y no van a votar porque no tienen la información completa sobre estas leyes”.

Dónde están las restricciones



Hay 35 estados que tienen leyes que requieren que se presente una ID al votar y, a partir de enero de 2020, serán 36, cuando Carolina del Norte se sume a la lista. De esos 35 estados, hay 12 que tienen normas más restrictivas: Alabama, Arizona, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, North Dakota, Ohio, Utah, Virginia y Wisconsin. En estos piden identificaciones específicas, como una licencia de conducir, y si la persona no la tiene, no puede votar.

En los otros 23 estados, si no se tiene el tipo de documento requerido, se podría votar, pero haciendo una declaración que diga que se tiene un impedimento para obtener una ID aprobada.

Esto aplicaría en: Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington y West Virginia.

En esos estados los votantes que no tengan la ID aprobada por el estado pueden hacer la declaración justo cuando van a votar. Dicha declaración debe ser firmada y la persona debe llevar algún documento con su nombre y domicilio para comprobar que es quien dice ser.

El reto de obtener una ID



Para muchas personas obtener una ID emitida por el gobierno puede llegar a ser un proceso complejo, difícil de entender e incluso costoso. Todo depende del tipo de documento que se necesite.

Las cifras que arrojó una encuesta del Brennan Center for Justice, en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, son bastante claras: 18% de los estadounidenses mayores de 65 años no cuentan con una ID vigente con foto emitida por el gobierno, y hasta 18%, entre 18 y 24 años, no tienen una con su dirección y nombre actual. Un ejemplo de esta realidad es que no todas las personas tienen una licencia de conducir, ni todas tienen un vehículo, de manera que tramitar una licencia puede ser complicado.

Otra situación común son las mujeres casadas que después usan el apellido de su esposo y en algunas identificaciones aún conservan el de soltera. Para evitar ser rechazadas a la hora de votar, antes deben actualizar su documento llevando el acta de matrimonio certificada y sellada y también su registro como votante.

La recomendación de Gomez es que, con antelación, las personas se aseguren de que están registradas para votar con su nombre y domicilio actual y que verifiquen si viven en un estado que tenga leyes de ID de votantes. De ser así, deben informarse de cuáles son las ID permitidas.

“ Si una persona sabe que vive en un estado con ley de ID de votante y no tiene la que pide el estado, que empiece lo más pronto posible a tramitarla, porque nunca se sabe qué tan complejo puede ser su caso”, agregó.

En la página de internet de VoteRiders tienen una sección con los requisitos de ID para votantes de cada estado y brindan asesorías gratuitas en su línea de ayuda: 844-338-8743.