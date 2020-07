Si eres indocumentado, responder al censo puede ayudarte

Hay beneficios y servicios que reciben todos los residentes de Estados Unidos independientemente de poseer o no documentos. El uso de vías públicas, el transporte, los servicios de agua y electricidad o las escuelas públicas son algunos de ellos. Aquí puedes ver programas que puedes influenciar con tus respuestas al censo, aún cuando no tengas papeles. Recuerda que el censo no solicita ningún dato sobre el estatus migratorio.