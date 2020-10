¿Quieres votar antes del 3 de noviembre? Te explicamos cómo hacerlo

El voto anticipado o voto temprano es aquel que se emite antes de la fecha fijada para las elecciones. Este año, los comicios generales del 3 de noviembre se llevarán a cabo en medio de una situación inédita para muchos: una pandemia, y la expectativa de alcanzar un récord de votantes, esto según datos y análisis del profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida, Michael McDonald, quien dirige el U.S. Elections Project .

Para votar es necesario ser ciudadano de Estados Unidos, tener 18 años o más y estar registrado como votante. Si no te has registrado, no estás seguro de estarlo o deseas cambiar tu información como votante, en algunos estados todavía tienes tiempo de hacerlo. En la página oficial del gobierno de Estados Unidos tienen disponible la información necesaria para verificarlo.