Qué alternativas tengo para votar en tiempos de distanciamiento social

Voto por correo

Voto anticipado en persona

No todos los centros de votación están abiertos para tal fin, de manera que es importante que verifiques en tu oficina electoral local el lugar al que te corresponde ir y cuáles son sus horarios de atención. Recuerda que al momento de ir a votar debes llevar la protección adecuada (cubrebocas, gel desinfectante, guantes).

En gran parte de los estados que contemplan esta modalidad no es necesario tener una excusa para hacerlo. Si votas en un estado que no lo permite y no deseas esperar hasta el 03 de noviembre, la recomendación es pedir una boleta de votación en ausencia y hacerlo por correo.