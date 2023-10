Acompáñanos en la celebración del Día del Servicio y colabora con nosotros en brindar alimentos a quienes más lo necesitan.

· Helping Others And Giving Hope

La misión de Helping Others And Giving Hope es proporcionar a nuestros ciudadanos a través de nuestras comunidades mejoras en el hogar que ahorran costos y embellecimiento; proporcionarles compasión; abogar por sus necesidades dentro del gobierno local, desarrollar habilidades de liderazgo y aprecio por el servicio público. Tiene una despensa de alimentos móvil.