Regreso A Clases – Calendario Oficial
El regreso a clases ya está llegando, y en Univision Contigo queremos que tú y tu familia estén más que listos para este nuevo comienzo. Por eso, estaremos realizando ferias educativas gratuitas en distintas ciudades del país. En estas ferias podrás recibir mochilas, útiles escolares, actividades para estudiantes y recursos clave para que este ciclo escolar comience con el pie derecho.
A continuación, te compartimos la lista completa de ciudades, fechas, horarios y lugares donde se estarán llevando a cabo estas ferias. Algunas se realizarán en julio y otras en agosto, así que identifica la más cercana y acompáñanos.
Salt Lake City, UT
· Sábado, 19 de julio de 2025
10am - 1pm
Granger Elementary School
3700 South 1950 West, West Valley City, UT 84119
Orlando, FL
- Sábado, 26 de julio de 2025
10am - 12:30pm Plaza del Sol, Kissimmee 3831 W Vine St, Kissimmee, FL 34741
Austin, TX
- Sábado, 26 de julio de 2025
9am - 12pm Gustavo ‘Gus’ L. Garcia Recreation Center 1201 E Rundberg Lane, Austin, TX 78753
Dallas, TX
· Sábado, 26 de julio de 2025
9am – 12pm
7502 Fair Oaks Ave. Dallas TX 75231
Atlanta, GA
- Domingo, 27 de julio de 2025
2pm - 5pm Plaza Fiesta 4166 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30345
Sacramento, CA
- Domingo, 27 de julio de 2025
12pm - 4pm Big Valley Ford 3282 Auto Center Circle, Stockton, CA 95212
- Domingo, 3 de agosto de 2025
2pm - 6pm Arden Fair Mall 1689 Arden Wy, Sacramento, CA 95815
Bay Area, CA
- Domingo, 27 de julio de 2025
2pm - 6pm Mayfair Community Center 2039 Kammerer Ave, San Jose, CA 95116
Miami, FL
- Jueves, 1 de agosto de 2025
11am - 2pm Miami Dade College en Hialeah 1780 W. 49th St., Hialeah, FL 33012
Phoenix, AZ
- Sábado, 2 de agosto de 2025
9am - 1pm South Mountain Community College 7050 S 24th St, Phoenix, AZ 85042
Tampa, FL
- Sábado, 2 de agosto de 2025
9am - 1pm Hillsborough Fairground 215 Sydney Washer Rd, Dover, FL 33527
Houston, TX
- Sábado, 2 de agosto de 2025
8am - 2pm George R. Brown Convention Center 1001 Avenida De Las Americas, Houston, TX 77010
- Sábado, 9 de agosto de 2025
10am - 1pm Texas Children’s Hospital West Campus 18200 Katy Fwy, Houston, TX 77094
Raleigh, NC
- Domingo, 3 de agosto de 2025
12pm - 4pm Downtown Durham
Chicago, IL
- Sábado, 9 de agosto de 2025
11am - 12pm 4600–4659 S. McDowell St., Chicago, IL
San Antonio, TX
- Sábado, 9 de agosto de 2025
8am - 11am Memorial Stadium 1109 Apollo St, San Antonio, TX 78214
Queens, NY
- Martes, 12 de agosto de 2025
4pm - 7pm ELMCOR 107-20 Northern Blvd, Corona, NY 11368
Bronx, NY
- Miércoles, 13 de agosto de 2025
4pm - 7pm Highbridge Green School 200 W 167th St, Bronx, NY 10452
Union City, NJ
- Jueves, 14 de agosto 2025
4pm - 7pm Jose Martí School 1800 Summit ave, Union City, NJ 07087
Los Angeles, CA
- Sábado, 23 de agosto de 2025
9am - 12pm Salt Lake Park 3401 E Florence, Huntington Park, CA 90255
Estas ferias son una gran oportunidad para prepararte sin costo alguno. Si vives cerca de una de estas ciudades, marca la fecha en tu calendario y acompáñanos. Para más información, sigue las redes sociales de Univision Contigo y consulta nuestra página web www.univision.com/contigo.