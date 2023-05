Psicodermatología: la interacción entre mente y piel

Durante más de 25 años de vida profesional como esteticista y psicóloga, he tenido la valiosa experiencia de investigar, aprender y contribuir con mis conocimientos sobre los diversos factores asociados al cuidado y mantenimiento de la piel. Esto por medio de cientos de casos tratados en diferentes países que he visitado y sobre los cuales he tenido la oportunidad de intervenir y apoyar a personas e instituciones especializadas que han encontrado en mi experiencia, una oportunidad de mejorar su calidad de vida.