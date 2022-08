La primera Cumbre de Esclerosis Múltiple para Hispanos/Latinx: Motivando a nuestra comunidad a vivir una mejor vida.

Me topé con la Sociedad en 2001, cuando regresé a mi ciudad tras sacar un grado en sicología y trabajar como coordinadora de casos en Florida. Por sugerencia de una amiga, me ofrecí de voluntaria y me puse a los reunir documentos sobre una carrera de ciclismo para recaudar fondos. Dos semanas más tarde empecé a trabajar allí atendiendo llamadas de personas en busca de información.Así descubrí lo que me apasiona en la vida.