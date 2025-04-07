La Fuerza de Creer: Dulce Sazón Gana un Emmy por Iniciativa de Servicio Público

Nos llena de orgullo compartir que La Fuerza de Creer: Dulce Sazón ha sido galardonada con el premio Emmy a la Mejor Iniciativa de Servicio Público en la 3ra Edición de los Children’s & Family Emmy Awards. Este reconocimiento destaca el impacto del programa en la comunidad hispana, fomentando el aprendizaje de la ciencia a través de historias con arraigo cultural.

PUBLICIDAD

La serie nació de una colaboración con Education Development Center (EDC) y Literacy Partners, y cuenta con el respaldo de National Science Foundation (La Fuerza-STEM). En su cuarta temporada, Dulce Sazón sigue la historia de las hermanas Carrasco —Altagracia, Santa y Milagros— quienes enfrentan la vida tras la pérdida de su madre. Su padre, Antonio, lucha por mantener el restaurante familiar mientras procesa su dolor. A lo largo de la serie, las hermanas descubren sus talentos, se apoyan mutuamente y persiguen sus sueños, transmitiendo valores de resiliencia, unión familiar y el poder de la educación.

Este premio Emmy reafirma el valor de contar historias que reflejan la diversidad cultural y que inspiran a las comunidades hispanohablantes a explorar el mundo de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Además, contribuye a hacer que el contenido educativo sea más accesible para las familias.

Desde su estreno en Univision en septiembre de 2023, La Fuerza de Creer: Dulce Sazón ha demostrado su impacto en la audiencia, superando los índices de audiencia de las semanas anteriores. Actualmente, la miniserie está disponible en ViX, permitiendo que más personas disfruten de su inspiradora historia.

Productores ejecutivos:

· Claudia Prado, VP, Social Impact Programs & Partnerships

· William Meléndez, Executive Producer, Social Impact