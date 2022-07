Esclerosis Múltiple: Del diagnóstico a la rehabilitación

Un domingo hace siete años, cuando traté de firmar los documentos para comprar un auto, los dedos se me paralizaron. Logré hacer un garabato y me olvidé del asunto. Pero esa semana, un dolor cada vez más intenso de pierna me impidió usar la bicicleta elíptica. El viernes no podía mover los dedos del pie, por lo que me fui manejando al hospital.