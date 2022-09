Eliminar las brechas de información y los obstáculos que dificultan el acceso a la atención médica son clave para los índices de supervivencia al cáncer de los hispanos en Estados Unidos

Un diagnóstico de cáncer conlleva también mucho temor e incógnitas, y se agrava por la falta de información en español para esta comunidad. Vemos un acceso limitado a los centros de investigación y los estudios clínicos y, como comunidad médica, es posible que no hayamos hecho lo suficiente para disipar la información errónea que, en última instancia, contribuye a alienar a este grupo. Por ejemplo, los estudios clínicos generalmente ofrecen alternativas y/o mejores opciones a los métodos que existen para tratar la enfermedad. No necesariamente se ha comunicado de esta manera, por lo que vemos que la comunidad hispana se mantiene aislada, porque no entienden los beneficios. Esto tiene un efecto dominó en los tratamientos contra el cáncer y los índices de supervivencia, ya que los estudios clínicos son fundamentales para los avances y el aprendizaje de cómo los tipos de cáncer y los medicamentos afectan a grupos específicos.