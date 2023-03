La dislexia: El superpoder de mi hija

Lo que me sorprendía y me preguntaba cómo era que había pasado tanto tiempo sin ser detectada. Los maestros me dijeron que ella sobre compensaba con todas sus otras fortalezas para enmascarar dónde estaba luchando. Como mamá alfa, inmediatamente comencé a investigar. A menudo he recurrido a libros e investigaciones para ayudarme en mi carrera, por lo que hice lo mismo cuando se trataba de convertirme en mamá primeriza y ahora con la posibilidad (y confirmación posterior) de que Valentina tuviera una discapacidad del desarrollo, quería entenderlo mejor.