Harris y Trump participarán en foros presidenciales con votantes hispanos en Univision Noticias

Noticias Univision anunció este martes la realización de dos foros presidenciales con el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, y la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, donde los candidatos interactuarán con votantes hispanos indecisos y responderán a sus preguntas directamente.

Ambos eventos se transmitirán de costa a costa con traducción simultánea al español en Univision así como por el canal Noticias 24/7 de ViX y todas las plataformas sociales de Univision Noticias. También estarán disponibles en inglés en el canal de YouTube de Noticias Univision.

'Los Latinos Preguntan… los Candidatos Responden'

El especial 'Los Latinos Preguntan… Donald Trump Responde' se transmitirá el martes 8 de octubre a las 10 pm hora del este desde Miami, Florida, mientras que el encuentro 'Los Latinos Preguntan… Kamala Harris Responde' será transmitido el jueves 10 de octubre a las 10 pm hora del este desde Las Vegas, Nevada.

El periodista Enrique Acevedo moderará ambos foros abiertos en los que participarán votantes hispanos indecisos que tomarán el micrófono para hacerle preguntas a cada candidato.

El expresidente Trump y la vicepresidenta Harris abordarán temas clave que están en la mente de los votantes, como la economía, el empleo, la atención médica, la inmigración y la política exterior, poniendo en el centro de la atención a un electorado que representa cerca del 15% del bloque total de votantes en las próximas elecciones presidenciales.

Donald Trump y Kamala Harris, en Univision

“Noticias Univision sirve como un puente de doble vía: llevamos todas las voces a nuestra comunidad y al mismo tiempo transmitimos las preocupaciones de los latinos a quienes están en el poder”, dijo Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision al hacerse pública la información sobre los encuentros de los dos candidatos en Univision.

“Hay más de 36 millones de hispanos elegibles para votar en EEUU, lo que los convierte en la minoría más grande del país, con el poder de influir en el resultado de la contienda por la Casa Blanca y el futuro de la nación”, agregó.