Harris califica de "división y falta de respeto" los ataques a su identidad racial de Trump, quien dijo que la vicepresidenta "se volvió negra"

Kamala Harris calificó este miércoles de "división y falta de respeto" los ataques de Donald Trump a su identidad racial, después de que el candidato republicano a las próximas elecciones sugiriera que la vicepresidenta "se volvió negra de repente" para ganar votos entre la comunidad afroamericana.

Trump ha montado "el mismo viejo espectáculo" de "división y falta de respeto", afirmó Harris en un evento de una hermandad históricamente negra en Houston, en el estado de Texas, según recogió el diario The New York Times.

"Déjenme decir: el pueblo estadounidense merece algo mejor", agregó la virtual candidata demócrata a la presidencia entre vítores y aplausos de los asistentes.

Harris aprovechó el evento para instar a las mujeres negras a votar en las elecciones del próximo noviembre.

"Cuando nos organizamos, las montañas se mueven. Cuando nos organizamos, las naciones cambian. Y cuando votamos, hacemos historia", afirmó durante su intervención.

¿Qué dijo Trump sobre la identidad racial de Harris?

Horas antes de su discurso electoral, Trump afirmó en una tensa entrevista durante la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos en Chicago, que su rival demócrata solía identificarse como india y luego, "de repente, dio un giro y se convirtió en una persona negra".

"No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se hizo negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que, no sé, ¿es india o es negra?". dijo Trump durante su intervención en la convención anual del grupo.

"Ella era india de pies a cabeza y de repente cambió y se volvió una persona negra", aseguró el republicano.

Kamala Harris, quien se autodefine como una "mujer negra", nació de un padre jamaicano y de madre india. Es la primera mujer negra y del sur de Asia que aspira a la presidencia de EEUU.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció inmediatamente los comentarios de Trump, calificándolos de "insultantes". "Nadie tiene derecho a decirle a alguien cómo se identifica", dijo.

Por su parte, el director de comunicaciones de la demócrata, Michael Tyler, publicó un comunicado acusando a Trump de dividir al país.

“La hostilidad que Donald Trump mostró hoy en el escenario es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, a lo largo de su mandato y a lo largo de su campaña presidencial, mientras busca recuperar el poder e infligir su dañina agenda Proyecto 2025 al pueblo estadounidense”, dijo.

“Trump lanzó ataques personales e insultos a los periodistas negros de la misma manera que lo hizo durante toda su presidencia, mientras fallaba a las familias negras y dejaba a todo el país cavando para salir de la zanja en la que nos dejó. Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a EEUU, así que intenta dividirnos”, agregó.

Atacar la raza de los candidatos oponentes es una estrategia de Trump

Trump ha atacado repetidamente a sus oponentes y críticos por motivos raciales.

El magnate saltó a la fama en la política republicana propagando falsas teorías según las cuales el presidente Barack Obama, el primer presidente negro de la nación, no había nacido en Estados Unidos.

El “Birtherismo”, como llegó a conocerse a las teorías del lugar de nacimiento de Obama, fue solo el comienzo de la historia de Trump cuestionando las credenciales y cualificaciones de los políticos negros.

Durante las primarias republicanas de este año, se refirió una vez a la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, hija de inmigrantes indios, como “Nimbra”.

En cuanto a Harris, los ataques a la que casi con seguridad será su rival en las elecciones de noviembre no se han limitado a su origen e identidad racial, sino que Trump ha criticado incluso su manera de reir, llamándola " Kamala la mentirosa", "la divertidísima" y "la loca", entre otros.

