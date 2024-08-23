Los activistas califican de "éxito" las protestas contra la guerra en Gaza fuera de la convención, pese a la baja participación

Video Analizamos en elDetector lo que dijo Kamala Harris en su discurso en la Convención Nacional Demócrata

Las protestas de esta semana en Chicago contra la guerra en Gaza estuvieron lejos de ser, en cuanto a cifras de participantes, algo extraordinario. Pero los organizadores hablan de éxito ya que consideran que lograron algo que los líderes de dentro de la Convención Nacional Demócrata no hicieron: hacer del asunto parte de la agenda.

Pero los organizadores que consiguieron hacer prevaler el derecho a protestar cerca del United Center, y la policía, que pasó más de un año preparándose, dicen que tuvieron éxito en la difusión de diferentes narrativas sobre la tercera ciudad más grande del país.

"Este es un contingente muy grande de personas que no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados mientras personas que están cometiendo genocidio están en nuestra ciudad", dijo la organizadora estudiantil Liz Rathburn. "Le mostramos eso al mundo".

Las expectativas de protestas masivas en Chicago, un mes después de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, eran altas. La más grande en Milwaukee durante la reunión conservadora contó con aproximadamente 1,000 personas.

Pero Chicago es conocida por sus movilizaciones masivas, incluida la de 2006, cuando casi medio millón de personas salieron a las calles para reclamar los derechos de los inmigrantes.

Los organizadores habían pronosticado que hasta 20,000 personas acudirían a una marcha el día de apertura de la convención. Si bien reconocieron que las cifras no terminaron siendo tan altas, rechazan la estimación oficial de unos 3,500.

Hatem Abudayyeh, uno de los principales organizadores y cofundador de la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos, dijo que estaba satisfecho con la participación y el mensaje de las manifestaciones, en su mayoría en ambiente familiar, que atrajeron a la gran población palestina del área de Chicago.

Si bien los activistas que apoyaban numerosas causas progresistas vinieron a Chicago, se unieron en un mensaje propalestino y contra la guerra. “Éramos el espectáculo”, dijo Abudayyeh. “La emoción se estaba desatando aquí, en las calles”.

La policía celebra que las protestas resultaran pacíficas

La mayoría de las grandes protestas fueron relativamente pacíficas, pero hubo docenas de arrestos después de que un grupo rompió parte de la valla de seguridad alrededor del United Center y después de una manifestación no autorizada frente al consulado israelí.

El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, que estuvo muy visible en todas las protestas importantes, dijo que el liderazgo de las fuerzas del orden y la comunicación con los organizadores de la protesta contribuyeron a la calma en torno a la convención. Si bien Chicago contaba con agencias policiales de fuera de la ciudad que ayudaban con la seguridad de la convención, la fuerza de Chicago se encargó sola de las protestas.

Durante las marchas más grandes, cientos de oficiales de Chicago en bicicletas se alinearon en las calles y guiaron a los manifestantes por las calles residenciales que rodean el United Center.

“Lo que aprendimos aquí es que la preparación lo es todo”, dijo Snelling el jueves. “Se necesitan dos cosas para el éxito: oportunidad y preparación. Tuvimos la oportunidad de responder a la Convención Nacional Demócrata y estábamos preparados para ello”.

Sin embargo, la policía también enfrentó críticas por sus tácticas y lo que algunos llamaron una presencia excesiva de oficiales. En Milwaukee, la policía estuvo notablemente ausente en las protestas más grandes de la convención.

Durante una manifestación frente al consulado israelí en el centro de Chicago —organizada por un grupo que no formaba parte de la principal coalición activista— la policía superó en número a las docenas de manifestantes.

Filas de agentes con equipo antidisturbios y porras de madera cerraron una concurrida calle del centro para bloquear el paso de los manifestantes. En un momento dado, la policía rodeó a los manifestantes en una plaza, lo que resultó en varias lesiones menores y docenas de arrestos.

Snelling, que elogió la actuación de los agentes, negó que la policía hubiera “acorralado” a los manifestantes, una táctica que está prohibida por un decreto de consentimiento de Chicago. El jefe policial calificó la respuesta de “proporcional”.

El inevitable recuerdo de 1968

Aun así, las imágenes de la policía de Chicago y los manifestantes enfrentándose trajeron recuerdos de 1968.

La manifestación frente al consulado se promovió con el lema “Make it great like 68”. Cada vez que la policía y los manifestantes se acercaban, los activistas comenzaban a corear “El mundo entero está mirando”, una frase utilizada en las protestas de 1968.

Snelling y los líderes de la ciudad han dicho repetidamente que Chicago ha evolucionado en los más de 50 años transcurridos desde entonces, incluso al albergar la Convención Nacional Demócrata de 1996, que se desarrolló en gran medida sin problemas.

“Dejémonos de 1968”, dijo Snelling a los periodistas. “Dejemos de hablar de 1968. Estamos en 2024”.

Los activistas también se atribuyeron el mérito de las calma en las protestas diciendo que tenían su propia seguridad y seguían los protocolos de la ciudad.

Un pequeño grupo de delegados que forman parte del movimiento “no comprometido” expresó su insatisfacción por no poder hablar dentro de la convención y se quejó de que las menciones a los palestinos, que constituyen la gran mayoría de los 40,000 muertos en Gaza desde octubre, fueron escasas. Y el miércoles sí hablaron los padres de un estadounidense de 23 años secuestrado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre.

